Obtenez une aventure indépendante amusante pour PC gratuitement

Le week-end est sur le point de commencer et il est très probable que vous souhaitiez célébrer en jouant. Si vous voulez sortir un jeu vidéo, vous serez heureux de savoir que vous pouvez obtenir une aventure indie amusante pour PC gratuitement.

Ce qui se passe, c’est qu’ils distribuent des copies de The Uncertain: Last Quiet Day sur Steam. Ainsi, vous pouvez maintenant accéder à sa page produit et l’ajouter à votre bibliothèque de jeux numériques.

Il convient de mentionner que ce jeu est un cadeau et non une promotion de week-end gratuite. En d’autres termes, une fois qu’il sera dans votre collection, ce sera le vôtre et vous pourrez le télécharger à tout moment.

Normalement, The Uncertain: Last Quiet Day est vendu en échange de 15 $ USD sur Steam.

Qu’est-ce que The Uncertain: Last Quiet Day?

Nous ne vous en voulons pas si vous n’avez jamais entendu parler de The Uncertain: Last Quiet Day. Après tout, c’est un jeu indépendant qui n’a pas été largement diffusé. Cependant, ce qui précède ne signifie pas qu’il est mauvais.

En fait, si vous visitez sa page sur Steam, vous verrez qu’il a surtout des notes positives. Ce qui montre que les membres de la communauté qui l’ont essayé sont satisfaits de ce produit.

Mais de quoi parle The Uncertain: Last Quiet Day? C’est une aventure qui parcourra un monde où la morale n’existe pas et la logique domine. Là, vous prendrez le contrôle d’un ingénieur robot qui est curieux de la race humaine, ce qui le conduit à prendre des décisions morales.

Pourquoi donnez-vous The Uncertain: Last Quiet Day?

Il est important de noter que, pour le moment, ComonGames, une étude commandée par The Uncertain: Last Quiet Day, n’a pas révélé pourquoi ils donnent leur jeu.

Cela dit, il est très probable qu’il fasse la promotion de The Uncertain: Light at the End. Il s’agit d’un nouveau jeu qu’ils développent et qui sortira au deuxième trimestre 2020.

Et vous, profiterez-vous de cette promotion? Dites-le nous dans les commentaires.

