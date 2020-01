Obtenez une caméra complémentaire gratuite avec l’achat du système de sécurité EufyCam d’Anker

Les meilleures offres pour la maisonLes meilleures offres pour la maisonLes meilleures offres pour la maison, la cuisine, la maison intelligente et l’automobile sur le Web, mises à jour quotidiennement.

eufyCam 2 Système de surveillance sans fil à 2 caméras pour l’intérieur / l’extérieur (plus une caméra supplémentaire gratuite) | 350 $ | Amazon | Utilisez le code BOGOEC99

Les systèmes de sécurité domestique EufyCam d’Anker ont été un succès auprès de nos lecteurs, et en ce moment, nous avons une offre assez géniale pour vous. Lorsque vous commandez le système eufyCam 2 à 2 caméras pour 350 $, vous pouvez obtenir une caméra supplémentaire gratuite (d’une valeur de 150 $) avec le code de coupon BOGOEC99.

Ajoutez les deux à votre panier (ceci et cela) et vous verrez la remise à la caisse.

Ceux-ci promettent une durée de vie d’une batterie d’une année entière, prennent en charge l’interphone bidirectionnel et peuvent capturer une année d’enregistrements sans frais mensuels. Cette caméra étanche IP67 peut diffuser des images directement sur votre smartphone et peut fonctionner avec Homekit d’Apple, l’Assistant Google et, bien sûr, Alexa.

Cette offre vous offre le hub et trois caméras pour 350 $, soit un forfait d’une valeur de 500 $, soit dit en passant. Alors agissez vite.

150 $

D’Amazon

4 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

350 $

D’Amazon

1 acheté par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

.