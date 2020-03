Obtenez une manette et un casque supplémentaires gratuits avec ces packs Xbox One

Par James Pickard,

Il semble que les offres Xbox One s’intensifient encore plus alors que la prochaine génération continue de se rapprocher encore plus. En ce moment, vous pouvez obtenir un contrôleur et un casque supplémentaires gratuits avec ces packs Xbox One chez Walmart.

Les cadeaux en question sont le contrôleur filaire PowerA Xbox One et le casque filaire VoltEdge TX50. Les deux sont des accessoires parfaitement acceptables et fonctionnels qui vous permettront d’économiser un peu d’argent sur l’achat de l’équipement officiel beaucoup plus cher. Hé, en dehors des trucs vraiment pas chers, tout fonctionne de la même façon, non?

Sur les paquets, alors. À l’extrémité inférieure de l’échelle, vous pouvez obtenir la Xbox One S All Digital Edition avec les extras, jusqu’à une Xbox One X avec Star Wars Jedi: Fallen Order ou NBA 2K20. Je les ai tous déposés ci-dessous pour que vous puissiez comparer. N’oubliez pas que le prix comprend également le contrôleur supplémentaire et le casque!

Pas une mauvaise offre, alors, si vous cherchez à rattraper cette génération pour pas cher. Quoi qu’il en soit, même après le lancement de la Xbox Series X, Microsoft a déjà confirmé qu’il continuerait de publier des jeux pour la Xbox One.

Et, dans une nouvelle encore meilleure, vous pourrez également mettre à niveau gratuitement la plupart des jeux Xbox One que vous achetez vers leurs versions Xbox Series X si vous décidez de vous procurer la nouvelle console. Nous savons que toutes les versions de Microsoft Games Studios le prendront en charge, tout comme Cyberpunk 2077. Comme pour les autres, la décision revient à l’éditeur du jeu s’il souhaite être impliqué.

Pour encore plus d’informations sur la prochaine console de Microsoft, vous pouvez accéder à Jelly Deals pour trouver tout ce que vous devez savoir si vous envisagez une précommande Xbox Series X. De plus, nous avons un aperçu des meilleures offres Xbox Game Pass Ultimate et des meilleurs disques durs externes Xbox One si vous souhaitez dépenser l’argent que vous avez économisé sur d’autres extras.

