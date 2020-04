Obtenez une PlayStation 4 Slim et trois de ses jeux les plus populaires pour 250 $

Les meilleures offres de jeuLes meilleures offres de jeuLes meilleures offres sur les jeux, les consoles et les accessoires de jeu du Web, mises à jour quotidiennement.

PlayStation Slim 1 To avec trois jeux | 250 $ | Woot

La PlayStation 5 est presque là, mais si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devriez vraiment essayer la PlayStation 4, et la dernière offre de Woot pourrait être la proposition la plus attrayante pour le faire. Vous pouvez payer 250 $ pour une PlayStation 4 Slim, et vous aurez trois jeux à côté: God of War, Horizon: Zero Dawn et The Last of Us: Remastered, tous auxquels j’ai joué et tous que j’ai donnerais probablement un membre si je ne pouvais pas. D’accord, ce n’est peut-être pas si grave, mais si vous vous ennuyez comme de la merde et que vous êtes prêt à donner le majeur à la productivité, cela vaut certainement 250 $.

