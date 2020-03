Obtenez une séance d’entraînement en forme d’anneau dans l’événement Smash Bros. Ultimate Spirit de cette semaine

Trois nouveaux spiritueux à gagner

Devriez-vous faire plus d’exercice? N’entraînez-vous pas dans Ring Fit Adventure assez parce que vous êtes trop occupé à écraser les boutons Super Smash Bros.Ultimate? Eh bien, cette semaine, vous pouvez combiner vos deux jeux préférés.

Comme d’habitude, Nintendo a annoncé un nouvel événement spirituel pour son jeu de combat all-star, et cette semaine, l’accent est mis sur Ring Fit Adventure. Cet événement commence plus tard dans la semaine de vendredi, dure cinq jours au total et comprend trois nouveaux spiritueux. Il y a le protagoniste, le méchant Dragaux et le Sentient Ring à gagner.

【ス ピ リ ッ ツ イ ベ ン ト】 カ ラ ダ で 戦 う! リ ン グ フ ィ ッ ト ア ド ベ ン チ ャ ー

出現 ス ピ リ ッ ツ そ の 1

ス ピ リ ッ ツ 名 : リ ン グ フ ィ ッ ト ト レ イ ニ ー

種類 : ア タ ッ カ ー

階級 : ACE

ス キ ル : 腕 攻 撃 強化

出典 : リ ン グ フ ィ ッ ト ア ド ベ ン チ ャ ー # ス マ ブ ラ SP pic.twitter.com/hU7eTnwBJx— 大乱 闘 ス マ ッ シ ュ ブ ラ ザ ー ズ 【ス マ ブ ラSm

Allez-vous démarrer Smash pour vous adapter à votre entraînement hebdomadaire? Commentez ci-dessous.

