Obtenez une superbe coque Nintendo Switch Lite pour moins de 10 $

La Nintendo Switch Lite a été plus facile à trouver pendant la pandémie actuelle qu’un système Switch standard, et si vous venez de recevoir votre console, vous voudrez la garder protégée. Le kit de voyage Nyko Premium a tout ce dont vous avez besoin pour garder votre Switch Lite en sécurité, et il est en vente à un prix considérablement réduit sur Amazon.

Normalement à 25 $, le kit de voyage Nyko Premium pour Nintendo Switch Lite est actuellement disponible pour un peu plus de 9 $. Il est livré avec un étui rigide, un protecteur d’écran en verre trempé, un couvercle en silicone, des écouteurs filaires et un chiffon de nettoyage en microfibre.

Le boîtier et le protecteur d’écran le protégeant des chutes et des éraflures, vous ne devriez pas avoir à vous soucier d’avoir besoin de réparations sur la console, et le matériau intérieur doux du boîtier devrait le garder impeccable. À l’heure actuelle, cela est particulièrement crucial, car Nintendo a temporairement interrompu les réparations dans ses propres centres en raison de l’épidémie.

L’étui rigide comprend de la place pour le Switch Lite lui-même ainsi que des câbles de charge, et il y a huit emplacements pour cartes de jeu, vous n’avez donc pas besoin de continuer à ouvrir les étuis pour choisir un nouveau jeu. Les grosses fermetures à glissière devraient également faciliter l’ouverture si vous la saisissez dans l’obscurité pour jouer à Animal Crossing: New Horizons en fin de soirée.

