Obtenez votre propre passeport pour Animal Crossing Island: New Horizons

L’engouement pour un nouveau jeu Animal Crossing est en constante augmentation. Nous sommes moins d’un mois après le lancement de New Horizons, le jeu tant attendu emmène les joueurs sur une île déserte via l’avion Nook Inc., et grâce à un groupe de fans, Vous pouvez maintenant obtenir votre propre billet et passeport pour ces vacances.

Utilisateurs de Reddit, T0Rtur3 et Celesmeh, Ils ont créé un site Web où vous pouvez créer votre propre passeport et billet Nook Inc. gratuitement. Vous pouvez entrer ici pour obtenir votre passeport, vous pouvez également choisir entre certains dessins de personnages et timbres, ainsi que saisir votre nom et le nom de l’île.

La carte n’inclut pas d’endroit pour entrer votre code ami, mais vous pouvez écrire votre véritable ville, code d’aéroport et numéro de siège pour générer l’apparence de votre propre billet d’avion gracieuseté de Nook, Inc. Après avoir créé votre carte d’embarquement et votre passeport, vous pouvez les télécharger directement ou les imprimer.

Sans aucun doute, ce sera un excellent article qui mérite une place dans votre portefeuille ou votre sac à main. Vous feriez mieux de vous dépêcher, avec les propriétés de Nintendo, vous ne savez jamais quand la société japonaise utilisera ses avocats pour télécharger ces types de sites. Sur des thèmes similaires, vous pouvez télécharger un plug-in pour Chrome avec de la musique d’Animal Crossing 24/7. De même, New Horizons aura près de 400 animaux à votre disposition.

Via: Dodo Airlines

