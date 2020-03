Obtenez World War Z et deux autres jeux pour votre PC gratuitement

Ont-ils reçu Watch_Dogs et The Stanley Parable gratuitement la semaine dernière? Bien. Pour augmenter votre catalogue de jeux pour profiter pendant cette période de quarantaine et de distance saine, Vous pouvez obtenir trois jeux gratuits via Epic Games Store. Ce sont: la Seconde Guerre mondiale, Figment et Tormentor × Punisher.

La semaine dernière, nous vous avons dit que vous pouviez obtenir gratuitement Figment et Tormentor × Punisher, mais L’arrivée de la Seconde Guerre mondiale à cette initiative a été une surprise pour tout le monde. Tout ce que vous devez faire pour réclamer vos copies numériques sur PC de ces titres est d’entrer dans Epic Games Store et de terminer le processus d’achat. C’est aussi simple que ça.

⭐ GRATUIT CETTE SEMAINE ⭐

Figment, Tormentor x Punisher et… surprise! World War Z, gracieuseté de Sabre Interactive. Vous êtes tous les trois à conserver sur Epic Games Store. https://t.co/mE4FRx0KvK pic.twitter.com/DaWdh7TPZo

– Epic Games Store (@EpicGames) 26 mars 2020

Ces trois titres peuvent être les vôtres sans frais jusqu’au 2 avril. À partir de jeudi prochain, Gone Home et Hob occuperont l’espace des titres gratuits pendant sept jours.. En parlant d’Epic Games, cette société publiera des jeux de trois grands studios.

Via: Epic Games Store

