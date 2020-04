Obtenez Zelda: Oracle Of Seasons et Oracle Of Ages pour un peu plus de 5 £ avec My Nintendo (Europe)

@ mesome713 Je ne connais pas les pièces en argent, je n’ai que des pièces en platine. En ce qui concerne ces choses “incroyables”: j’ai bien dépassé l’âge d’être excité à l’idée d’obtenir de nouveaux fonds d’écran pour mon téléphone intelligent ou quoi que ce soit. Sans oublier que je peux déjà trouver la plupart de ces photos sur Internet gratuitement.

Non, je veux des récompenses réelles et tangibles, et je veux que Nintendo offre une option pour échanger des pièces de platine contre des pièces d’or. Je ne me soucie même pas si j’obtiens moins de pièces en retour, mais au moins je serais en mesure de les utiliser pour quelque chose que j’aime, au lieu de les dépenser pour des trucs stupides comme des fonds d’écran, des thèmes, des sonneries ou tout autre bon marché trash Nintendo est si “magnanime” nous donnant …

