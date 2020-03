Ocarina of Time: la meilleure Zelda?

Parler de l’arrivée d’Ocarina of Time, c’est parler de patience. Le précédent titre de console qui est apparu en 1992 en Amérique était Un lien vers le passé pour la Super Nintendo. Nous avons dû attendre six ans pour revoir Link sur notre écran de télévision (ce mot semble si vieux); sans parler de Link’s Awakening pour Game Boy, sorti en 1993. L’attente en valait la peine, puisque Nintendo nous a donné ce qui est considéré comme l’une de ses meilleures œuvres à ce jour.

Les grandes ligues de jeu

Je sais très bien que n’importe quel nombre de mots que je peux vider dans ce texte ne sera pas suffisant pour rendre justice à Ocarina of Time. Il a obtenu la première note parfaite du magazine Famitsu; Il a une cote de 99/100 sur Metacritic et c’est l’un des chefs-d’œuvre du médium, cela ne fait aucun doute, mais ce n’est pas mon Zelda préféré. Voilà, je l’ai dit. C’est la première fois que nous voyons Link en 3D, explorant de grands terrains, résolvant des énigmes et conquérant différents donjons où se cachent des trésors essentiels à la poursuite de l’aventure. Cela vous semble familier? Ça l’est. Ocarina of Time n’a pas innové dans ce sens, car il a essentiellement la même séquence d’événements que A Link to the Past: obtenir trois objets qui ouvrent la porte du plat principal du jeu, où vous devez collecter plus d’objets (médaillons, dans ce cas) ), puis utilisez-les ensemble et ouvrez le portail pour la bataille finale. Le squelette est pratiquement le même et fonctionnait si bien qu’il a continué à être utilisé dans les titres suivants. Cependant, Ocarina of Time a apporté beaucoup en termes de mécanique de jeu, de développement de personnage et d’éléments d’exploration jamais vus sur un Zelda auparavant.

Mode de jeu

Pour la première fois, nous avons pu utiliser le ciblage Z, ce qui a ouvert les possibilités de combat et l’a rendu plus agile et intuitif. La façon dont nous déplaçons Link aurait été impossible à exécuter correctement avec un D-pad, donc la manette de la console Nintendo 64 était idéale, même si la vérité était très fragile et elle se cassait facilement. Soit dit en passant, alors que j’écrivais ce texte, j’ai joué à la version WiiU, et même si ça fait du bien de le jouer sur le GamePad, le mouvement du bâton est un peu étrange. Si vous l’avez joué sur la console la plus méconnue de Nintendo, vous saurez de quoi je parle. Malheureusement, je ne l’ai pas dans son format d’origine, mais j’ai l’édition spéciale qui a été faite pour Gamecube qui contient les 2 versements pour NES et les 2 pour Nintendo 64.

En parlant de versions, sans aucun doute le meilleur est la Nintendo 3DS, non seulement pour l’amélioration graphique et sonore, mais aussi pour son confort et le grand avantage d’avoir le menu constamment sur l’écran inférieur. La 3DS s’est avérée être la maison idéale pour ce classique de 1998. Elle comprend le mode Master Quest, qui contribue à faire de cette version la version définitive pour profiter de la première aventure en trois dimensions du héros d’Hyrule. Compte tenu des ventes des versions Nintendo 64 et Nintendo 3DS, Ocarina of Time est le titre le plus vendu de la saga Zelda. Il y aura une raison.

La meilleure version disponible

Les origines d’Hyrule

L’histoire cette fois va beaucoup plus loin et pour la première fois, nous apprenons comment Hyrule est né et qui l’a créé. Il y a beaucoup d’accent sur la nature et sur l’importance de prendre soin d’elle. Les personnages ont plus de personnalité, nous laissant voir leurs peurs, leurs regrets et leurs rêves. Link lui-même commence, comme dans A Link to the Past, endormi à la maison, mais ayant un terrible cauchemar dans lequel, sans avoir joué une seule seconde, les scénaristes anticipent déjà la présence de 3 personnages clés en plus de Link lui-même: Ganondorf, Impa et, bien sûr, Zelda. Notre première tâche est d’aller voir le Grand Arbre Deku, dont la mort est l’un des déclencheurs de l’aventure. Ce n’est pas une prémisse aussi simple que celle des titres précédents, mais va plus loin et nous permet de donner une autre dimension à la manière dont nous connaissons les motivations des personnages. Les graphismes et les animations y contribuent, bien qu’ils soient issus d’une époque où de nombreux jeux à aspect polygonal ne pouvaient pas franchir dignement le saut générationnel et vieillir. Le visage de tristesse et d’angoisse de Saria lorsqu’elle vous dit au revoir de la forêt de Kokiri est un signe de l’importance des relations dans Ocarina of Time. Link ne vivra pas seul son aventure, mais grandira avec les personnages qui l’accompagnent. Avez-vous eu les crocodiles à ce moment-là? La première fois que vous mettez les pieds dans Hyrule Field et qu’on vous montre son immensité au moyen d’une prise de vue aérienne, vous savez que les choses sont sérieuses et qu’il est temps de poursuivre votre destin.

Moment mélancolique et décisif

Ocarina

La musique est également l’un des points forts. Il s’agit du premier opus de la franchise dans lequel le titre fait référence à un instrument de musique, qui est un personnage de plus dans l’histoire et un objet clé de l’aventure de Link. Koji Kondo monta à nouveau sur le bateau et composa différentes mélodies qui pouvaient être jouées avec les boutons du contrôleur. L’apprentissage de ces morceaux s’est avéré être une partie essentielle du jeu, ils devaient donc être mémorables et s’adapter au contexte dans lequel chacun est présenté au joueur. Mon préféré est Bolero of Fire, le vôtre? Curieusement, le son de flûte entendu sur l’écran titre est le même que celui de la flûte dans Super Mario Bros.3, mais plus lentement. Un de mes moments préférés est en grande partie dû à la musique avec laquelle il se déroule. Je veux dire quand Link arrive pour la première fois au Temple du Temps avec les 3 pierres précieuses, il ouvre le portail et prend la Master Sword pour la première fois. Épique et inoubliable.

Ce qui n’est pas perçu à l’œil nu

Je ne sais pas à quel âge vous aurez joué Ocarina of Time pour la première fois (j’avais presque 20 ans), mais alors que je progressais dans l’aventure et regardais la croissance de Link dans tous les sens, je me sentais en quelque sorte identifié. Il commence à être un paria, presque tout le monde l’ignore et le déprécie d’être un enfant. Wow, presque personne ne lui donne de poids et basé sur ses efforts pour accomplir les tâches qui lui sont confiées, il devient le héros que tout Hyrule attendait. La forêt de Kokiri est une représentation de ce que nous devons laisser derrière nous si nous voulons nous développer en tant que personnes, nous trouver et découvrir ce que la vie nous réserve. D’un autre côté, lorsque nous grandissons, il semble que nous perdions la permission de rêver. La vie d’adulte nous dévore et, dans de nombreux cas, nous n’avons jamais réussi à retourner dans notre forêt de Kokiri, dans cette terre jamais où nous trouvons tout ce qui nous a autrefois donné une identité, mais que nous avons oublié en partant. Ocarina of Time est une histoire dans laquelle le protagoniste est non seulement dédié à distribuer des coups d’épée à ceux qui croisent son chemin, mais, au cours de son voyage, il nous donne de précieuses leçons de vie. Parfois, il semble qu’il ne fait que ce qu’on lui dit sans entrer dans le pourquoi, mais le simple fait d’être disposé à se mettre en danger pour son roi, sa princesse et son peuple nous indique déjà un développement et une maturité importants. La même chose se produit dans la vie: le début peut être compliqué et vous pouvez penser qu’il n’y a pas d’espoir, mais si nous arrêtons de croiser les bras, nous nous mettons au travail et affrontons bravement ce qui est présenté, nous pouvons être les héros de notre vie. Sortez les violons, s’il vous plaît.

Les dialogues frisent le poétique et sont si bien écrits que l’histoire qu’ils racontent n’est pas aussi déprimante que dans les autres aventures de Link, bien que, si vous y réfléchissez, plusieurs éléments peuvent le classer comme le plus triste de la série. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous laisse ce lien vers une analyse très intéressante que les gens de Good Blood ont faite. Au-delà de l’aventure et de la façon dont elle se joue, nous plongons dans la vie de Link et ses origines, ayant grandi exclu (un enfant sans fée) et devenant plus tard l’élu pour sauver Hyrule. Vous pouvez voir un contraste entre ce que signifie être un enfant et devenir un adulte, bien que le lien dans la deuxième partie soit plus qu’un adulte. Dans cette transition de 7 ans, on peut lire entre les lignes que le véritable méchant de cette histoire n’est pas Ganondorf, mais le temps. Nous pouvons le voir lorsque nous atteignons le Temple de l’Esprit dans le désert, qui ne peut être complété qu’en jouant comme un enfant puis comme un adulte. C’est un lien entre les 2 Liens avec lesquels on peut se rendre compte que l’un dépend de l’autre. Bien que Zelda retourne peu de Link à son temps à la fin du jeu, tout ce temps passé dans le congélateur a dû être une perte pour lui. Oui, il a sauvé la journée, mais Zelda et lui sont rentrés chez eux avec diverses blessures qui, en fin de compte, ont été le prix de leur victoire sur le mal.

Un lien très spécial

Tout ce rouleau nous amène à la question: Ocarina of Time est-elle bonne pour l’histoire ou pour la façon dont elle est jouée? Je dirais que les 2 choses sont extrêmement importantes. Nintendo a toujours été plus préoccupé par l’environnement dans lequel vous jouez et ce que vous pouvez y faire que par les raisons pour lesquelles vous y êtes. Cependant, l’histoire se démarque parce qu’elle se sent plus humaine, plus proche de ce que quelqu’un peut vivre dans sa vie. Les messages de Kaepora Gaebora peuvent sembler ennuyeux et vous ne pouvez même pas plaisanter en lui demandant de répéter les informations, mais en plus de vous donner des conseils, elle vous permet de voir sa sagesse et vous avertit en quelque sorte des dangers auxquels vous serez confronté. La façon dont nous jouons nous permet de ressentir Link, d’imaginer que nous sommes ceux qui traversent le pont pour accéder au château de Ganondorf et ceux qui donnent ce dernier coup avec le Master Sword juste devant Ganon.

Ocarina of Time a laissé le personnel extrêmement haut pour les prochains épisodes de la saga. Son successeur est arrivé juste 2 ans plus tard (en l’an 2000) et il est également un digne représentant de la franchise, mais c’est une autre histoire, littéralement.

Il y a beaucoup à dire sur cette merveille du jeu, mais au-delà de cela, j’aimerais savoir ce que vous en pensez, quelle a été ou est votre expérience de jeu et quel est votre moment préféré. Dites-moi dans les commentaires.

3 Zeldas en une seule image.