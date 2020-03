Octopath Traveler célèbre 2 millions de ventes avec une grande remise

Octopath Traveler, qui a été lancé pour la première fois en juillet 2018, a été un énorme vendeur pour Square Enix. Le compte Twitter japonais officiel du jeu a annoncé aujourd’hui que le jeu s’est vendu à 2 millions d’exemplaires sur Nintendo Switch et PC, ainsi qu’une nouvelle œuvre d’art célébrant le succès du jeu.

過 日 、 オ ク ト パ ス ト ラ ベ ラ ー は

全世界 出 荷 + DL 数 が

200 万 本 を 突破 し ま し た!

本 当 に 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま す… !!

こ ち ら を 深 く 感謝 し ま し て 、

オ ク ト ラ 初 と な る 50% de réduction セ ー ル を

期間 限定 で 開始 し ま す!

■ Nintendo Switch 版 https://t.co/UBQxaYTiWI

■ PC (Steam) 版 https://t.co/NpVx9ekMGa pic.twitter.com/qzB0IEk4gt

– オ ク ト パ ス ト ラ ベ ラ ー 公式 (@OCTOPATH_PR) 19 mars 2020

Pour célébrer, Octopath Traveler bénéficiera d’une réduction de 50% sur Switch et PC jusqu’au 3 avril. Le jeu, qui coûte 60 $, coûte maintenant 30 $ sur le Nintendo Eshop et Steam pour une durée limitée.

Octopath Traveler devrait recevoir une préquelle mobile cette année – au moins au Japon. Square Enix a également déclaré que davantage de jeux comme celui-ci devraient sortir à l’avenir.

Octopath Traveler a reçu un 8/10 dans la critique de GameSpot, et Peter Brown l’a félicité pour ses charmes rétro. “La promesse de nouveaux emplois, des combats de boss passionnants et un équipement puissant vous inspireront à fouiller dans tous les coins, et les découvertes ne manquent pas”, a-t-il déclaré. “Et pendant tout ce temps, vous avez droit à l’une des ré-imaginations les plus intéressantes et les plus efficaces d’une esthétique rétro.”

Si vous recherchez des RPG plus réduits sur Switch, il existe également des réductions sur Final Fantasy et Dragon Quest.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.