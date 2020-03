Octopath Traveler réduit son prix pour célébrer 2 millions de ventes

Le 13 juillet 2018, il a été mis en vente pour Nintendo Switch l’un des JRPG les plus remarquables de ces derniers temps: Octopathe voyageur. Au cours de la dernière année 2019, la console hybride Nintendo a perdu cette exclusivité, car le jeu est également sorti sur PC sur Steam, ce qui, bien qu’il n’ait pas convaincu beaucoup, nous a permis de donner plus facilement cette nouvelle aujourd’hui, en plus d’avoir plus d’opportunités pour trouver de nouvelles livraisons.

Près de deux ans après son lancement, Octopathe voyageur, est de retour dans l’actualité car elle fête: Deux millions d’exemplaires ont déjà été vendus! Pour commémorer ce fait, ceux qui n’ont pas encore acquis le titre peuvent le faire avec une remise de 50% par Nintendo eShop, ce qui le laisse à un prix succulent de 29,99 €, cette offre, également disponible sur PC, termine la journée 2 avril 2020.

Pour célébrer les deux millions d’exemplaires vendus, OCTOPATH TRAVELLER bénéficie d’une remise de 50% jusqu’au 02-04!

Octopath Traveler nous emmènera vivre de grandes aventures dans la région d’Osterra

Avec Octopathe voyageur, Square Enix, nous montre comment les JRPG les plus classiques ont encore un écart sur le marché aujourd’hui. Huit protagonistes différents qui rejoignent progressivement le groupe, chacun avec sa propre histoire et ses propres capacités. Un système de combat qui innover le combat classique au tour par tour, incorporant de nouvelles mécaniques telles que des “impulsions” qui ajoutent de la stratégie et une couche supplémentaire de profondeur au combat. De plus, sa section artistique est magnifique, quelques graphismes «HD-2D»Et une bande sonore qui fait le bonheur, sont le compagnon idéal de cette aventure.

Donc, nous vous recommandons de vérifier si vous aimez JRPG de façon minimale, car c’est l’un des plus importants de cette génération et la possibilité de jouer dessus mode portable Nintendo Switch fait Octopathe voyageur être l’un des titres incontournables de la console et encore plus à moitié prix. Quelque chose que nous avions déjà précisé à l’époque, quand nous avons publié son analyse.

