Oddworld: la colère de Stranger devient physique sur le commutateur en mai

Oddworld: la colère de l’étranger a commencé son voyage de chasse aux primes sur Switch en janvier avec une sortie numérique uniquement sur l’eShop, mais une belle édition physique est à nos portes.

Il y a actuellement des éditions Standard et Limited actuellement en préparation, dont la dernière est présentée dans la bande-annonce ci-dessus. La version limitée est livrée avec une copie du jeu, un ensemble de porte-clés et d’autocollants et une boîte extérieure exclusive avec lenticulaire.

Il devrait sortir en Amérique du Nord le 26 mai et arrivera un peu plus tard en Europe le 28. Il y a en fait une bande-annonce séparée (bien que pratiquement identique) pour la version européenne ci-dessous si vous êtes intéressé.

Si vous l’avez manqué, assurez-vous de lire notre critique complète du jeu pour voir si cela pourrait vous convenir. Voici juste un avant-goût de ce que nous avions à dire:

Les joueurs à la recherche d’un jeu classique “Oddworld” pourraient être déçus avec Oddworld: Stranger’s Wrath. Le jeu a sa propre identité tout en restant une partie de cet univers unique, et cela le rend encore plus attrayant – donnant aux joueurs un monde à explorer qui semble beaucoup plus grand que ce que vous en voyez.

