Oddworld: Oddysee HD de Munch pourrait-il atteindre le commutateur?

Comme vous vous en souviendrez, cette année, nous verrons quatre jeux de la série Oddworld arriver sur Nintendo Switch. Le premier de ceux-ci, Oddworld: Stranger’s Wrath HD, est sorti sur la console hybride il y a quelques jours. De même, le développement d’Oddworld: Soulstorm a été confirmé, un nouveau projet qui atteindra également d’autres plateformes. Et il semble que grâce à l’ESRB nous savons déjà quel sera le prochain port pour arriver au Switch.

Selon l’ESRB, qui se consacre à la classification des jeux, Oddworld: Oddysee HD de Munch, une version HD du troisième jeu de la série, Ce sera le prochain jeu de cette saga à atteindre le Switch. En revanche, ni Nintendo ni Oddworld Inhabitants n’ont confirmé si ce titre atteindra ou non la plateforme en question. Cependant, une classification est généralement plus crédible qu’un simple enregistrement de nom, il y a donc une plus grande probabilité de sa publication dans ce cas.

Oddysee de Munch est à l’origine arrivé sur Xbox en 2001. Il avait plus tard un port pour Game Boy Advance en 2003, PC en 2010 et PS3 en 2011. La version PC était pleine d’erreurs et était considérée comme la pire façon de jouer à cet épisode. Pour notre fortune, une autre édition a été lancée en 2016, qui a amélioré tous les aspects possibles. Si Oddysee de Munch arrive sur Switch, Oddworld Inhabitants utilisera probablement cette version mise à jour comme base.

Sur des sujets connexes, vous pouvez consulter notre gameplay Oddworld: Stranger’s Wrath HD ici.

Via: ESRB

