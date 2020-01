Oddworld: Stranger’s Wrath HD critique pour Switch

Alors que les jours du Far West sont révolus depuis longtemps, vous pouvez toujours retrouver ce sentiment à travers les jeux vidéo. Bien sûr, il existe des franchises plus réalistes telles que Red Dead Redemption, mais l’une de mes préférées se trouve à l’autre bout du spectre. Oddworld: Stranger’s Wrath HD, un remasterisation de 2011 de l’original Xbox 2005, fait son chemin sur Switch aujourd’hui. Alors que le jeu résiste largement après tout ce temps, quelques faux pas l’empêchent vraiment de briller.

Dans Stranger’s Wrath, vous incarnez un chasseur de primes simplement appelé Stranger. Malade d’une condition mystérieuse et nécessitant une intervention chirurgicale, Stranger erre en ville pour trouver le médecin. Malheureusement, la procédure est assez coûteuse, et Stranger est donc obligé de parcourir le terrain à la recherche de primes dans l’espoir de pouvoir se permettre cette opération vitale. Il ne sait pas que cette aventure ne fait que commencer.

Stranger’s Wrath se prête bien à deux styles de jeu principaux. Après tout, vos primes sont recherchées mortes ou vivantes. En tant que tireur, vous pouvez toujours courir avec des armes à feu flamboyantes et faucher vos ennemis. Bien que cela ait tendance à être plus facile, vous n’en tirez pas autant d’argent. Si vous voulez les gros dollars, vous voudrez les capturer vivants. Cela peut être beaucoup plus difficile, en particulier contre les ennemis en grands groupes, et nécessite souvent un peu de planification pour réussir. Pour vos problèmes, vous serez récompensé à plusieurs reprises et cet argent vous aidera à acheter des mises à niveau.

L’un des aspects uniques de Stranger’s Wrath est le système de munitions réelles. Comme Stranger n’aime pas les armes à feu, il manie à la place une arbalète à double canon, qui utilise une perspective à la première personne. Cependant, vous ne trouverez jamais de flèche dans le jeu. Au lieu de cela, Stranger utilise la faune locale. La colère de l’étranger présente huit types différents de créatures sauvages, chacune ayant une caractéristique unique. Certains, comme les Chippunks attirant l’ennemi, peuvent être utilisés pour capturer plus facilement les ennemis de leur vivant. Un autre groupe, qui comprend les Boombats explosifs, est plus destiné à laisser vos ennemis morts à l’arrivée. Comme ce sont des créatures sauvages, lorsque vous commencez à manquer de ressources dans vos réserves, tout ce que vous avez à faire est de retrouver un nid à remplir!

En dehors de ce mode arbalète, le jeu passe à une perspective à la troisième personne et devient largement un jeu de plateforme. Cela ne veut pas dire que vous êtes complètement sans défense. Stranger a à la fois une attaque légère et un coup de tête plus lourd qui peut être utilisé pour étourdir les ennemis. Votre vitesse de base est plus faible dans ce mode (bien que vous puissiez courir), j’ai donc préféré rester à la première personne quand je le pouvais. Tout ce qu’il faut, c’est un clic du stick analogique droit pour changer, vous devez donc utiliser celui qui vous semble le plus confortable.

Stranger’s Wrath a plutôt bien fonctionné dans les modes portable et ancré, bien que j’aie remarqué une légère baisse de la fréquence d’images à plusieurs reprises dans l’ordinateur de poche lors de l’entrée dans de nouvelles zones. Cela n’a jamais affecté mon jeu pendant le combat, donc cela a eu un impact minimal sur mon expérience globale. Un petit avantage de jouer en mode portable est l’ajout de commandes gyroscopiques. Je me sentais plus à l’aise de les utiliser uniquement en mode arbalète à la première personne, et même alors seulement pour affiner mon objectif. Mais si vous êtes un fan de ces contrôles, ils sont disponibles pour une utilisation quand vous le souhaitez.

En plus des problèmes de fréquence d’images que j’ai vus, j’ai quelques plaintes qui sont plus présentes tout au long du jeu. Le premier est la voix agissant. Bien que je sois généralement un fan de l’écriture du jeu, car il y a à la fois des blagues intelligentes et grossières, j’ai trouvé l’acteur grinçant après un certain temps. Cela était particulièrement visible dans tous les citadins choisis au hasard, ce qui, heureusement, peut être largement ignoré. Graphiquement, le jeu semble bon, mais pas génial. Certes, il s’agit d’une version de 2011, donc elle ne sera pas très belle par rapport aux normes d’aujourd’hui, mais vous pouvez dire qu’elle a l’air un peu datée.

J’ai également trouvé que la navigation dans les menus était un peu saccadée et contre-intuitive. Bien qu’étant essentiellement disposé en deux colonnes, je me suis souvent retrouvé à faire défiler vers le haut ou vers le bas pour basculer entre les deux. Même après quelques heures de jeu, je me suis retrouvé trébuché par cela.

Mis à part les plaintes, Oddworld: Stranger’s Wrath est une approche amusante et unique des tireurs. Étant donné que le remaster HD a environ une décennie, Stranger’s Wrath a l’air et se sent un peu daté. Cependant, si vous pouvez regarder au-delà de son âge, il y a encore une belle et belle expérience à vivre ici.

Date de sortie: 23 janvier 2020

Nombre de joueurs: 1 joueur



Catégorie: Action, Aventure, Shooter



Éditeur: Oddworld Inhabitants, Inc.



Développeur: Oddworld Inhabitants, Inc.



