Oddworld: Stranger’s Wrath HD sera publié physiquement sur Switch, deux classiques Oddworld seront également disponibles

Microids et Oddworld Inhabitants ont annoncé un partenariat de coédition pour apporter trois jeux Oddworld classiques à Nintendo Switch.

Le premier, qui est Oddworld: Stranger’s Wrath HD, sortira numériquement le 23 janvier 2020. Une édition standard et limitée sera publiée au détail au premier trimestre 2020. Deux autres classiques Oddworld non annoncés recevront également le même traitement en 2020.

L’éditeur français Microids et Oddworld Inhabitants sont ravis d’annoncer un accord de coédition pour trois titres Oddworld classiques, tous à venir sur Nintendo Switch en 2020.

Le premier jeu est Oddworld: Stranger’s Wrath HD et il sortira numériquement le 23 janvier 2020. Il sera vendu au détail avec une édition standard et une édition limitée, au 1er trimestre 2020. L’édition limitée comprendra de jolis objets de collection exclusifs alors restez à l’écoute !

«Nous sommes très heureux de cette nouvelle collaboration avec Oddworld Inhabitants concernant l’édition de ces trois titres classiques! Nous allons aider autant que possible à faire en sorte que ces chefs-d’œuvre obtiennent l’attention qu’ils méritent. Ces trois jeux s’intégreront très bien dans notre catalogue où le jeu rétro occupe une place de choix. Ces jeux ont captivé toute une génération de joueurs et certains employés de Microids, qui travaillaient auparavant avec l’équipe de GT Interactive, ont commencé à travailler sur le lancement original des premiers jeux Oddworld il y a plus de 20 ans », a déclaré Stéphane Longeard – PDG de Microids.

«Microids défend la marque Oddworld et notre objectif de créer des propriétés de divertissement qui allient beauté, empathie, créativité, innovation et savoir-faire. Ils comprennent les jeux classiques et l’espace indépendant. Ce partenariat nous convient parfaitement et nous sommes ravis de les avoir à bord alors que nous apportons trois jeux Oddworld classiques à la Nintendo Switch en 2020 », a déclaré Sherry McKenna, co-fondatrice d’Oddworld Inhabitants.

Oddworld Inhabitants est un développeur et éditeur indépendant de jeux vidéo, cofondé par les vétérans des effets spéciaux et de l’animation par ordinateur Sherry McKenna et Lorne Lanning. L’équipe primée de conteurs et d’artistes d’Oddworld est connue pour créer des propriétés de divertissement indélébiles qui parlent à des millions de fans dans le monde entier. L’équipe sortira quatre jeux en 2020, dont le très attendu Oddworld: Soulstorm, qui est prévu pour une sortie en 2020 sur Epic Game Store et consoles.

