Oddysee HD pour Switch de Munch est répertorié dans l’ESRB

Cela fait très peu de temps depuis l’arrivée d’un jeu Oddworld sur Nintendo Switch, Stranger’s Wrath étant la chance d’avoir rejoint le vaste catalogue de la console hybride. Le fait est que pratiquement en même temps que l’arrivée de ce titre a été annoncée sur la console, il a été affirmé qu’il y avait deux autres livraisons de la même saga qui atterriraient sur l’appareil du Grand N. Et il semble que la première ait été confirmée d’eux…

C’est l’ESRB, un système américain de classification des âges, qui a qualifié Oddworld: Munch’s Oddysee HD pour Nintendo Switch. Bien sûr, parmi l’opinion générale de ceux qui l’ont jouée, il y a le pire (ou le moins bon) de la franchise (l’original, puisque l’édition HD est celle qui est arrivée sur PlayStation Vita et PlayStation 3). Contrairement aux précédents, celui-ci a présenté un nouveau protagoniste, un gameplay très différent, basé sur l’exploration de niveaux en trois dimensions. Nous vous laissons une bande annonce du jeu pour y jeter un œil:

Et oui, la bande-annonce appartient à la version Xbox et PC comme le titre l’indique, mais, comme vous le savez, il n’a pas encore été confirmé que Oddworld: Munch’s Oddysee HD est sorti pour Nintendo Switch, mais que a fui au CERS sans devenir quelque chose d’officiel. Bien sûr, sachant qu’il y a encore deux titres de cette saga qui doivent atterrir sur la console hybride et que ces types de classements n’échouent généralement pas très fréquemment, Il est très probable Cela sera annoncé sous peu.

Source

