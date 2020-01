Offre groupée de holding offrant un jeu de rôle sur la Terre du Milieu

La Terre du Milieu est le grand-père de tous les environnements fantastiques, et The One Ring, le jeu de rôle de la franchise, est disponible à prix réduit dans un ensemble limité. The Bundle of Holding, la version RPG de table de Humble Bundler, propose un ensemble de jeux sophistiqués et Cubicle 7 Entertainment, permettant aux joueurs de mettre la main sur le jeu et plusieurs sources.

The One Ring a été publié pour la première fois par Cubicle 7 en 2011 et se déroule dans J.R.R. Le monde fantastique de Tolkein entre le temps du Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Le pack permet aux joueurs de ramasser le Core Rulebook, le Loremaster’s Screen and Lake-Town Guide, le Adventurer’s Companion and Journeys and Maps pour 19,95 $. Il y a un niveau supplémentaire si vous payez plus que le prix de seuil (actuellement 31,73 $), ce qui vous donnera également la campagne The Darkening of Mirkwood de Gareth Ryder-Hanrahan, le guide de localisation de Rivendell et la collection d’aventures intitulée Tales from Wilderland.

Pendant ce temps, si vous avez déjà tous ces livres et / ou souhaitez étendre votre collection One Ring, le service propose un pack “One Ring Journeys” avec les Horse-Lords of Rohan et Erebor – The Lonely Mountain sourcesbooks with the scenario collection Ruins of the North pour 14,95 $. En payant plus que le seuil de 26,23 $, vous obtenez également l’ensemble d’aventure Le rire des dragons, le guide de localisation de Bree et les serments de la collection d’aventure Riddermark.

La ligne One Ring devrait être abandonnée par Cubible 7 l’année prochaine en raison de différences contractuelles avec Sophised Games. Cubicle 7 publie également Warhammer Fantasy Roleplay, le jeu de rôle Doctor Who et un autre jeu de Tolkein, Adventures in Middle-earth, ce dernier se terminant avec The One Ring.