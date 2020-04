Offre groupée RPG Star Trek Adventures à prix réduit grâce à l’offre groupée

Si vous êtes un fan de Star Trek et que vous recherchez un nouveau RPG pour plonger sans dépenser une tonne, le Bundle of Holding a de bonnes nouvelles pour vous. Le programme, qui est une version spécifique à un RPG de table du populaire programme Humble Bundle pour les jeux vidéo et les livres, a fait du célèbre système Star Trek Adventures de Modiphius Entertainment son dernier ensemble à prix réduit, rendant une multitude de livres disponibles à un prix réduit.

Le bundle est disponible ici et se décline en deux niveaux. La Player Collection coûte 19,95 $ et vous rapporte 80 $ en livres sous forme de livres numériques PDG sans DRM; il comprend le livre de règles de base complet de Star Trek Adventures ainsi que les trois livres de la division Starfleet dans la division Command, la division Operations et la division Sciences. La collection Player comprend également trois ensembles de personnages prêts à jouer tirés de la série Star Trek originale, Star Trek: The Next Generation et Deep Space 9.

Si vous voulez agrandir, vous pouvez acheter la collection complète de Gamemaster en payant plus que le prix de seuil de 40,58 $ / Cela ajoute sept livres supplémentaires, y compris le Beta Quadrant Sourcebook, le GM Screen and Player References, une campagne d’introduction intitulée «A Star Au-delà des étoiles », la collection de missions Ce sont les voyages, volume 1, et plusieurs petites aventures.

Star Trek Adventures utilise le système de règles 2d20 popularisé par des jeux tels que Mutant Chronicles, Conan: Adventures in an Age Undreamed Of et Infinity RPG. Il se déroule dans l’univers de Star Trek et s’appuie fortement sur les aspects thématiques de la série en termes de résolution de problèmes, de questions morales, de diplomatie et d’exploration – ainsi que de plonger dans l’action sur des vaisseaux spatiaux ou dans des équipes à l’extérieur.

Le pack Star Trek Adventures sera disponible jusqu’au 10 mai et 10% des paiements effectués bénéficieront à l’association caritative Vision Rescue.