Offres de la semaine: Captain Toad: Treasure Tracker, 8Bitdo Pro Controller et plus

Bienvenue encore une fois dans notre guide hebdomadaire qui s’occupe de votre portefeuille de joueurs. À cette occasion, nous vous présentons une variété: un ensemble de console, un contrôleur et un jeu Nintendo Switch qui, bien que moins populaire, a un gameplay et une qualité incroyables. Commençons!

Xbox One X 1 To + Forza Horizon 4 et LEGO DLC avec 38% de réduction

Les packs de console sont probablement le meilleur investissement que vous puissiez faire si vous voulez jouer à des jeux vidéo. Cette fois, nous recommandons ce package qui comprend la Xbox One X, la console la plus puissante de Microsoft à ce jour, à un prix avantageux. De plus, il comprend Forza Horizon 4, le jeu de course de génération par excellence. Et si cela ne semble pas suffisant, le titre inclut également le plugin Champions de vitesse LEGO, afin que vous puissiez courir comme dans vos souvenirs d’enfance. Ai-je mentionné que ce pack comprend également un mois de Xbox Live Gold?

Captain Toad: Treasure Tracker (Switch) avec 23% de réduction

Captain Toad: Treasure Tracker est l’un de ces titres Nintendo Switch qui, bien que moins connus, ont une grande qualité reconnue à la fois par la presse spécialisée et par ceux qui les ont essayés. Ce jeu est un jeu de puzzle où vous devez vous concentrer sur la recherche de gemmes, de pièces et de power-ups cachés dans chaque scénario. Le crapaud ne peut pas sauter ou avoir des super-pouvoirs, mais dans ce cas, ils ne sont pas nécessaires. Ce qui est vraiment important dans Treasure Tracker, c’est l’ingéniosité, la mémoire et la perspective. Oh, au fait, vous avez maintenant également accès à des pistes basées sur le célèbre Super Mario Odyssey.

8Bitdo Pro Controller SN30 Edition avec 15% de réduction

Si vous manquez les commandes SNES ergonomiques pour jouer ces titres old-school, vous pouvez maintenant vous promener sur le chemin de la nostalgie grâce au 8Bitdo Pro Controller SN30 Edition. Ce contrôleur sans fil est très similaire à celui de SNES, en particulier pour le D-Pad précis, mais il est également sans fil, il a des vibrations, des commandes de mouvement et Bluetooth. Il dispose également de boutons spéciaux pour revenir à la maison et prendre des captures d’écran, une batterie rechargeable et un connecteur USB-C. Mieux encore, vous pouvez l’utiliser pour une grande variété de consoles, du PC au Nintendo Switch, en passant par le mobile ou le Raspberry Pi.

Que pensez-vous de ces remises? En profiterez-vous? Laissez nous vos commentaires!

