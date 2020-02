Offres de la semaine: Collection DOOM, pack Bayonetta + Vanquish et plus

Bienvenue encore une fois dans notre guide d’offres hebdomadaire avec lequel nous prenons soin de votre portefeuille de joueur. À cette occasion, nous vous proposons 2 packs qui vous divertiront, que vous soyez fan de jeux de tir ou d’action à la troisième personne et, pour compléter, un titre LEGO amusant pour passer un bon moment en famille. Commençons!

Collection DOOM Slayers (Xbox One)

Il ne fait aucun doute que la saga DOOM est l’une des plus influentes de l’histoire des jeux vidéo et peut-être l’initiatrice du genre FPS populaire. Maintenant, vous pouvez profiter de toutes les livraisons classiques ainsi que des plus récentes, grâce à la collection DOOM Slayers. Ce package comprend DOOM, DOOM II, DOOM 3 et DOOM (2016). En tant que l’un des soldats les plus puissants du monde, il se rend sur Mars ou sur Terre et se termine par une infestation de terribles démons pour les empêcher de détruire l’humanité.

Pack 10e anniversaire Bayonetta & Vanquish (PS4) avec 15% de réduction

Comme vous l’avez peut-être remarqué, dans cette section, nous aimons les packs, car ils offrent généralement un excellent rapport qualité-prix. Et pour le prouver, nous recommandons le bundle Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary, un package qui comprend 2 grands jeux d’action et de science-fiction qui ont été réalisés par Hideki Kamiya et Shinji Mikami, 2 des noms les plus légendaires de l’industrie. Bayonetta et Vanquish arrivent pour la première fois sur les consoles de génération actuelle de manière remasterisée avec des graphismes améliorés et un taux de mise à jour de 60 images par seconde. Ça te parait peu? Eh bien, pour vous convaincre, il vous suffit de savoir que le pack comprend également un élégant Steelbook.

LEGO Marvel Super Heroes 2 (Switch)

Dans LEGO Marvel Super Heroes 2, vous rejoignez des super-héros et des super-vilains de tous âges pour affronter le puissant voyageur temporel Kang, le conquérant. Vous pouvez utiliser des dizaines de vos personnages Marvel préférés, voyager pendant différentes périodes (de l’Égypte ancienne à New York en 2099) et sauver le monde en mode campagne ou entrer dans l’un des modes de combat pour jouer contre vos amis et votre famille dans une série de défis thématiques et de scénarios de combat.

