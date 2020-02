Offres de la semaine: Final Fantasy VII Remake, Shenmue I & II HD Edition et plus

Bienvenue encore une fois dans notre guide d’offres hebdomadaire avec lequel nous prenons soin de votre portefeuille de joueur. A cette occasion, nous célébrons certains jeux qui, bien qu’ils soient anciens, ont reçu ou recevront d’excellents remakes afin qu’ils puissent être appréciés par une nouvelle génération. Pour compléter, nous vous proposons également un abonnement Xbox Live Gold à un prix avantageux. Commençons!

Prévente: Final Fantasy VII Remake Deluxe Edition (PS4) avec 33% de réduction

Le lancement de Final Fantasy VII Remake se rapproche. Et si vous êtes un vrai fan de la franchise, c’est votre chance d’obtenir l’édition de luxe qui vient avec des extras très intéressants. Cette édition de luxe comprend le titre en version physique, une couverture réversible, un emballage spécial, une boîte Steelbook par Sephiroth, un livre d’art qui comprend des conceptions conceptuelles et enfin un CD avec la bande originale du jeu. Le meilleur de tout? C’est un prix fantastique légèrement supérieur à la version standard.

Shenmue I & II Classics HD Edition (PS4)

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l’annonce et la sortie ultérieure de Shenmue III ont provoqué une telle agitation? C’est maintenant votre chance de connaître toute l’histoire avec Shenmue I & II – Classics HD Edition, “la relance la plus demandée de l’histoire de SEGA”, selon la même entreprise. Accompagnez Ryo Hazuki dans sa quête pour venger le meurtre de son père, maintenant avec des graphismes retravaillés et une interface utilisateur mise à jour. Voyagez à travers le Japon et la Chine, rassemblez des indices, infiltrez le monde criminel et bien plus encore dans cette paire de classiques mythiques de Dreamcast.

Abonnement Xbox Live Gold 6 mois avec 33% de réduction

Si vous êtes un passionné de Xbox One, vous pouvez avoir un abonnement Xbox Live pour jouer en ligne et obtenir des titres gratuits. Et pour que vous ne manquiez pas de ces grands avantages, nous vous proposons cette belle offre avec laquelle vous pouvez prolonger votre abonnement de six mois et vous faire économiser beaucoup d’argent. S’il y a de quoi applaudir Microsoft cette génération est à votre générosité en proposant différents services à ses utilisateurs.

Que pensez-vous de ces offres? En profiterez-vous? Laissez nous vos commentaires!

