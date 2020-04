Offres de la semaine: Megapack PSVR, No More Heroes: Travis Strikes Again et plus

Bienvenue encore une fois dans notre guide hebdomadaire des offres qui s’occupe de votre portefeuille de joueurs. Cette fois-ci, nous profitons de la quarantaine pour vous encourager à vous lancer enfin dans la réalité virtuelle. Et si cela ne vous convainc pas, nous mettons également en avant 2 excellents titres que pour une raison ou une autre vous n’avez peut-être jamais envisagés. Commençons!

PlayStation VR Megapack (5 jeux) avec 20% de réduction

Pouvez-vous penser à un meilleur moment que la contingence pour entrer dans de nouveaux mondes? Dans ce cas, la réalité virtuelle est la réponse. Pour cette raison, nous vous recommandons ce mégapack PlayStation VR, qui, si vous avez déjà votre PlayStation 4, comprend tout le reste dont vous avez besoin pour profiter de cette incroyable nouvelle technologie. Ce pack comprend le casque version 2 plus confortable et ergonomique, la PlayStation Camera et 5 des meilleurs titres sortis pour le PSVR: PlayStation VR Worlds, Skyrim VR, Astro Bot: Rescue Mission, Resident Evil 7 et Everybody’s Golf. Si vous êtes intéressé par la réalité virtuelle, vous ne trouverez pas de meilleures offres.

No More Heroes: Travis Strikes Again (Switch) avec 55% de réduction

Si vous êtes un fan de Suda51, Grasshopper Manufacture et Travis Touchdown, alors c’est votre chance de vivre la dernière aventure de ce protagoniste fou avant l’arrivée de No More Heroes 3. Dans No More Heroes: Travis Strikes Again, un titre exclusif de Sur Nintendo Switch, Travis Touchdown affronte Bad Man, qui cherche à se venger du meurtre de sa fille Bad Girl. Mieux encore, vous pouvez profiter de ce jeu curieux avec un ami, grâce au mode coopératif local.

Madden NFL 20 (PS4) avec 55% de réduction

En période de distanciation sociale, les titres sportifs sont peut-être l’une des meilleures recommandations, en raison de la rejouabilité infinie qu’ils offrent. Et dans ce sens, si vous n’êtes pas fan de la recommandation évidente de la FIFA, le football Madden 20 vous plaira peut-être davantage. Dans le volet de cette année, EA Sports a raffiné la mécanique, le gameplay raffiné et ajouté des modes et des options passionnants, tels que Franchise Face, où les décisions que vous prenez sont importantes dans votre cheminement pour devenir une superstar de la NFL; et les capacités uniques des meilleurs joueurs SUPERSTAR XFACTOR. Touchdown!

Que pensez-vous des offres de cette semaine? Allez-vous en profiter? Laissez nous vos commentaires!

