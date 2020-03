Offres de la semaine: Mortal Kombat XL, HITMAN 2 et The Banner Saga Trilogy

Bienvenue encore une fois dans notre guide d’offres hebdomadaire avec lequel nous prenons soin de votre portefeuille de joueur. Cette fois, nous vous proposons 2 titres et un pack qui, bien que pas aussi neufs, sont à des prix irrésistibles. Commençons!

Mortal Kombat XL (Xbox One) avec 69% de réduction

Mortal Kombat XL est la version définitive de Mortal Kombat X, car il vous offre tout le contenu téléchargeable qui a été publié pour ce titre dans le même package. Ainsi, vous pouvez profiter d’une liste impressionnante de 33 personnages, qui comprend la base; ceux libérés comme DLC comme Predator et Goro; et totalement nouveaux, comme Alien et TriBorg. Et bien sûr, chacun d’eux avec ses 3 variations. En outre, cette édition comprend également le nouveau package de skins Apocalypse Pack et tous les éditions précédentes. Si vous voulez profiter de toutes sortes de morts sanglantes, c’est un jeu que vous ne pouvez pas manquer.

HITMAN 2 (PS4) avec 73% de réduction

HITMAN est une série de jeux pas comme les autres, qui combine la furtivité avec la stratégie et l’action dans de petits espaces mais offre beaucoup d’interaction. HITMAN 2 élargit ces mécanismes, offrant 6 nouveaux emplacements très complexes qui offrent des centaines de façons créatives pour atteindre vos objectifs. De plus, le titre propose non seulement une campagne, mais aussi de nouvelles missions, des objectifs insaisissables et des modes de jeu grâce à des mises à jour gratuites chaque mois.

The Banner Saga Trilogy: Bonus Edition (PS4) avec 67% de réduction

La Banner Saga est une trilogie de jeux de stratégie qui propose de nombreux personnages jouables, chacun avec des classes et des carrières différentes, vous pouvez donc être sûr qu’il y a quelqu’un pour votre style. De plus, les décisions que vous prenez ont un poids important dans le récit, ainsi que l’utilisation rationnelle des ressources et des tactiques de combat. Si quelqu’un tombe dans le combat … vous ne pouvez pas le récupérer. Votre objectif? “Guidez votre caravane à travers le paysage d’un monde en faillite, où le soleil s’est arrêté dans le ciel et les dieux sont morts.” Mieux encore, ce bundle comprend les 3 titres de la saga, ainsi que la bande originale, un livre d’art, une affiche de collection et des objets dans les jeux. En parlant de trouver le meilleur rapport qualité / prix …

Allez-vous profiter de l’une de ces offres? Laissez nous vos commentaires!

