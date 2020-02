Offres d’emploi pour le nouveau RPG Obsidian Entertainment

Obsidian se prépare pour une autre grosse sortie (Crédit: Obsidian Entertainment)

Depuis que The Outer Worlds a été expédié dans le monde entier en octobre 2019 et attend son port Switch, Obsidian Entertainment est à la recherche de nouveaux talents pour commencer son prochain RPG.

Une liste d’emplois a été trouvée et signalée le 23 février par l’utilisateur Twitter Klobrille. Sur le site Web du studio, les 32 postes ouverts aux candidats seront définis dans son siège social d’Irvine, en Californie. Les opportunités peuvent aller des stages et de l’animation au combat contre les concepteurs et diverses divisions au sein de la programmation. Être embauché aura des avantages comme une couverture santé et des journées cinéma avec le reste du personnel.

Obsidian Entertainment a mis à jour sa page d’emplois. Le studio compte désormais 32 postes ouverts dans tous les domaines, y compris les stages, pour doter les équipes. Le studio travaille actuellement sur Grounded, la franchise The Outer Worlds et un projet RPG AAA inconnu. https://t.co/Tx8Bfzac06 pic.twitter.com/Uxc9tso1y0

– Klobrille (@klobrille) 23 février 2020

Ce n’est pas le seul projet sur lequel Obsidian travaille, ce qui ne permet pas de savoir si cette publication concerne un ou plusieurs RPG. L’année dernière, il a été dit que l’équipe du studio développe «plus d’un, moins de 40» titres.

Ce que nous savons sur la base de la description ci-dessus des positions, c’est la mention de «faire la prochaine génération de jeux de rôle». Alors même que la prochaine génération arrive et que la période actuelle expire, Microsoft souhaite que la nouvelle Xbox Series X maintienne une porte ouverte pour les joueurs utilisant toujours la Xbox One et ses autres itérations.

Obsidian s’est fait un nom dans l’industrie pour le développement de jeux de rôle comme The Outer Worlds et Pillars of Eternity. En novembre 2018, il a été annoncé que la société avait été acquise par Microsoft pour faire partie de Xbox Game Studios.

Pour l’instant, nous devrons attendre et voir ce qui va arriver pour le suivi d’Obsidian de son RPG de science-fiction 2019. Qu’espérez-vous de sa prochaine grosse sortie? Que pensez-vous de l’offre d’emploi? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur notre Facebook.

