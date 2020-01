Offres: le prix de Switch Lite baisse au niveau du vendredi noir au Royaume-Uni

© Nintendo Life

Le Switch standard se révélant étonnamment difficile à trouver ces jours-ci, il y a de fortes chances que les futurs propriétaires de la dernière console de Nintendo tournent leur attention vers le Switch Lite plus abondant – et si vous êtes une de ces personnes et que vous êtes basé au Royaume-Uni, alors vous aurez envie de jeter un oeil à cette affaire de tueur.

Le magasin britannique The Game Collection vend les deux des trois options de couleurs disponibles de la console Switch Lite (l’unité grise est en rupture de stock au moment de la rédaction) pour seulement 175,95 £, frais de port inclus. Ce type d’offre n’a pas été vu depuis un certain temps, donc cela vaut vraiment la peine de prendre un coup si vous êtes actuellement sur le marché pour un Lite.

Allez-vous prendre un de ces systèmes? Faites-nous savoir avec un commentaire.

