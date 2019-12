Offres: prenez des croisements d'animaux, entraînez-vous et pré-commandes d'amiibo sur la boutique officielle Nintendo UK

La semaine dernière, nous avons examiné certaines offres sur la boutique en ligne de Nintendo au Royaume-Uni qui ont permis aux acheteurs d'échanger des codes promotionnels avec leurs achats pour acheter un calendrier gratuit. Eh bien, bien que ces codes aient expiré aujourd'hui, une nouvelle vague s'est déclenchée pour les remplacer. De plus, les précommandes ont augmenté pour les jeux à venir et les amiibo, y compris les réapprovisionnements d'anciennes figurines, alors il est temps d'éviter les scalpers eBay et de combler ces lacunes dans votre collection.

Tout d'abord, les nouveaux trucs. Nintendo UK a également ouvert des précommandes sur certains jeux et amiibo. Tous les deux Animal Crossing: New Horizons et Entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch sont maintenant disponibles en précommande. Vous devrez attendre le 20 mars pour le premier, mais le dernier sort juste après le Nouvel An le 3 janvier 2020.

Veuillez noter que certains liens sur cette page sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente qui aide à soutenir le site. Veuillez lire notre Divulgation FTC pour plus d'informations.

Si vous êtes un fan d'amiibo, vous serez ravi d'apprendre que Nintendo UK accepte également les précommandes sur Dark Samus (n ° 81) et Richter (n ° 82). Non seulement cela, mais les précommandes sont en place pour les favoris réapprovisionnés, y compris la belle Éveil de Link Lien que nous avons nous-mêmes manqué la première fois. Découvrez la sélection complète à gagner ci-dessous:

Enfin, les codes du calendrier. De nouveaux codes pour les calendriers Mario, Zelda, Pokémon ou Metroid peuvent être trouvés ci-dessous et peuvent être échangés si vous dépensez plus de 250 £ dans le magasin. Il est trop tard pour une livraison à temps pour Noël, mais tous les codes sont valables à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 janvier 2020:

Calendrier

Code promo

Calendrier Pokémon 2020 gratuit lorsque vous dépensez plus de 250 £

POKEBALL

Calendrier The Legend of Zelda 2020 gratuit lorsque vous dépensez plus de 250 £

LIEN

Calendrier Super Mario Odyssey 2020 gratuit lorsque vous dépensez plus de 250 £

CAPPY

Calendrier Metroid 2020 gratuit lorsque vous dépensez plus de 250 £

METROID

Faites-nous savoir si vous en prenez un avec un commentaire ci-dessous.

