Oh merde, avez-vous oublié d'acheter à quelqu'un un cadeau de Noël? Ces cadeaux arriveront dans deux jours

Regardez, nous avons tous été là. La saison des fêtes est folle et faire du shopping pour vos proches peut être stressant. Il y a certaines choses qui tombent entre les mailles du filet, même pour les personnes les plus diligentes. Ça va, nous sommes tous humains. Et tu sais quoi? L'expédition de deux jours existe, merci Baby Yoda (désolé, Dieu n'est pas aussi cool).

Enfer, peut-être que vous n'avez rien oublié et tout comme le plaisir d'attendre jusqu'à la dernière minute. Quel que soit le cas, vous vivez dans un monde où la livraison rapide comme l'enfer existe. Parfois, je commande des articles et j'ai l'impression que le livreur est devant ma porte une heure plus tard. Si vous avez besoin d'un cadeau de Noël de dernière minute, ne cherchez plus, nous avons des suggestions de cadeaux pour vous qui arriveront à temps!

Juste une note, les produits d'Amazon l'ont écrit en gras vert s'il arrive avant Noël et en rouge s'il le fait. arrivera après Noël. Produits de Walmart avec liste d'expédition de deux jours la date exacte à laquelle le produit arrivera.

Pour Anna et Elsa dans votre vie

Frozen 2 est sorti en salles il y a quelques semaines. Et même si vos enfants ne chantent plus "Let It Go", ils chantent probablement "Into the Unknown" et prétendent qu'ils ont des pouvoirs de glace. Besoin d'un cadeau de dernière minute pour l'enfant obsédé par Anna et Elsa dans votre vie? Vous pouvez suivre plusieurs itinéraires. Vous pouvez leur offrir des options d'habillage vraiment adorables, comme cette robe de voyage Elsa. Aiment-ils s'asseoir dans leur salle de jouets et jouer pendant des heures? Attrapez-les ce château géant d'Arendelle (avec un balcon mobile!). Ou, démarrez la fête avec une machine à karaoké Frozen et embrassez simplement la folie qui est votre vie.

Pour le fanatique de fitness

Connaissez-vous quelqu'un qui à 100% aura «se remettre en forme» comme résolution du Nouvel An? Pas de honte dans leur jeu. Quiconque essaie d'améliorer sa vie est une personne qui mérite d'obtenir quelque chose d'utile. S'ils ne disposent pas déjà d'un Fitbit ou qu'ils fonctionnent avec un ancien modèle, rendez-leur service et offrez-leur une mise à niveau. Un certain nombre de Fitbits plus récents sont actuellement en vente avant Noël. Vous pouvez choisir entre le Fitbit Versa 2 compatible avec Amazon, le Fitbit Charge 3, le Versa Lite, etc.

Vous pouvez lire sur chaque modèle pour voir ce qui est le mieux pour la personne que vous achetez. Un Fitbit suit vos pas, votre sommeil, votre fréquence cardiaque, etc. Il peut être utilisé pour suivre les entraînements, de la course à la musculation aux entraînements cardio-intenses. Les produits Fitbit vous donnent des rappels toutes les heures pour vous lever et vous promener (au cas où vous travaillez à un bureau toute la journée) et vous donner des objectifs pour essayer de vous maintenir dans la cible.

Pour le fin gourmet

Désolé d'être ringard, mais si vous avez un ami gourmand ou un membre de la famille, pourquoi ne pas les ajouter à la famille Foodi? Le multi-cuiseur 7-en-1 Ninja Foodi ne donne aucune excuse aux gens pour ne pas préparer le dîner. Ils peuvent frire, croquants, mijoter, cuire sous pression, etc. La taille de 5 pintes peut accueillir un poulet de quatre livres, il est donc idéal pour une petite famille ou quelqu'un qui cuisine pour deux.

Pour le joueur

Si vous avez l'argent pour acheter à quelqu'un un système de jeu, à la dernière minute, c'est bon pour vous. Les gens ont leurs préférences, alors j'espère que vous savez ce que c'est. La Xbox One S All Digital Edition est actuellement fournie par Walmart, où vous pouvez obtenir le système de jeu, plus trois jeux (Fortnite, Sea of ​​Thieves et Minecraft). Pas sur Xbox? Alors optez pour une Nintendo Switch. Vous pouvez obtenir un ensemble comprenant Mario Kart 8 Deluxe avec Gray Joy-Con.

Pour leur prochaine soirée de jeu

Tout le monde ne veut pas s'asseoir sur un système de jeu pendant des heures. Si vous magasinez pour quelqu'un qui accueille souvent de la famille (ou des amis) pour une soirée de jeu, offrez-lui un nouveau jeu à tester. Des créateurs What Do You Meme ?, Nouveau téléphone, Who Dis? est un jeu qui donne aux gens une chance de trouver des réponses aux textes maladroits comme l'enfer.

Pour la personne obsédée par son chien

Nous connaissons tous quelqu'un qui aime son chien plus que quiconque. Les chiens sont meilleurs que les humains, après tout. Donnez-leur une chance de toujours garder un œil sur leur ami à quatre pattes et une chance de donner à cet animal de compagnie des friandises de n'importe où. Ils peuvent faire exactement cela avec une caméra pour chien Furbo, qui peut être utilisée avec un smartphone pour surveiller n'importe quel animal à la maison et leur fournir une bonne dose de friandises.

Pour le connaisseur de café

Si vous connaissez quelqu'un qui aime le café et qui est toujours prêt à essayer de nouvelles marques, faites-lui plaisir. Ils pourront étendre leur palette chaque matin lorsque vous leur donnerez un échantillonneur de café Gourmet Bean Box.

Pour l'enfant avec beaucoup de patience

Assembler des ensembles LEGO demande un peu de patience. Cet ensemble LEGO Star Wars Yoda les gardera occupés pendant un certain temps pendant cette semaine de congé scolaire entre Noël et le Nouvel An. Prions juste pour qu'ils ne perdent pas les 1 700 pièces et plus!

Pour la personne qui essaie d'écouter tout le monde

Vous connaissez quelqu'un qui a juste besoin d'écouter de la musique et pas tout le bruit qui l'entoure? Si vous ne voulez pas perdre 300 $ sur les écouteurs, ces écouteurs supra-auriculaires sans fil à réduction de bruit Sony coûtent moins de 100 $.

Pour l'amateur de musique

Maintenant, si cette personne aime la musique et n'essaye pas de l'écouter avec un casque, vous pouvez opter pour un haut-parleur. Le Sonos One a une excellente qualité sonore, et comme beaucoup de choses, il a apparemment Amazon Alexa intégré, au cas où ils en auraient besoin dans leur vie.

Et bien sûr, je ne suis pas omniscient. Si vous avez acheté un cadeau génial à la dernière minute dans le passé, veuillez le déposer dans les commentaires afin que nos autres lecteurs d'inventaire le vérifient!

