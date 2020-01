Oh non, l’ours est-il derrière moi?

Cette semaine sur Snapshots, de grandes explosions dans Ghost Recon, des gens en colère de Star Wars, un petit chapeau solitaire dans Red Dead Redemption II, des feux d’artifice colorés dans Mad Max et un ours vraiment effrayant.

Cette photo de Days Gone me donne envie de revenir en arrière et d’explorer davantage ce monde et peut-être aussi de finir par battre ce match. J’aime aussi voir des gens jouer à ce jeu Mad Max il y a quelques années. C’était magnifique et amusant!

SubnauticaScreenshot: Riddlebox (Email) ControlScreenshot: @_Virtualtourism (Twitter) Ghost Recon: BreakpointScreenshot: @ NoviKaiba23 (Twitter) Star Wars Jedi: Fallen OrderScreenshot: liqui6 (Email) Star Wars Jedi: Fallen OrderScreenshot: @Firescorpio_photo (Instagram) Days GoneScreens Vikingdad278 (Twitter) Red Dead Redemption IIScreenshot: Alex Crowley (Twitter) Shadow Of The Tomb RaiderScreenshot: @InquistorAles (Twitter) Mad MaxScreenshot: Chris Gallegos (Email) No Man’s SkyScreenshot: Ten of Diamonds (Email) Red Dead Redemption IIScreenshot: @warrior_musa (Twitter)

RIP Arthur. Vous nous avez été enlevé trop tôt.

Kotaku Snapshots est un aperçu hebdomadaire de certaines des captures d’écran les plus amusantes et les plus amusantes que les joueurs aient prises dans leurs jeux préférés.

Si vous avez une capture d’écran sympa que vous souhaitez partager avec moi, je suis @Zwiezenz sur Twitter. Ou postez vos photos sur Twitter en utilisant le hashtag #Ksnapshots. vous pouvez aussi m’envoyer un email! Veuillez fournir une capture d’écran, un nom et le titre du jeu OU un lien vers la photo contenant ces informations.

.