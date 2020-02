Oh non, tu m’entends? Les AirPod sont aussi bas que 112 $

Meilleures offres technologiquesLes meilleures offres technologiquesLes meilleures offres technologiques du Web, mises à jour quotidiennement.

Apple AirPods (renouvelé) | 112 $ | Amazon

Alors qu’Apple continue de vendre les AirPod de dernière génération au prix fort (160 $), vous n’êtes pas nul. Vous savez que les seules différences entre ces AirPods et ceux de première génération sont une connexion légèrement plus rapide, un indicateur LED et un support «Hey Siri».

Bien sûr, si vous déboursez 40 $ de plus, vous avez également la possibilité de charger sans fil, mais à ce moment-là, vous payez 200 $ pour un ensemble d’écouteurs en plastique, bien qu’un ensemble d’écouteurs en plastique qui s’associent parfaitement avec votre iPhone. Mais bon, pour près de 90 $ de moins, vous pouvez obtenir une paire de têtes décente d’il y a trois ans.

Pensez-y, ils ne coûtent que 112 $ en ce moment. Mais si vous insistez pour ramener la crème de la crème à la maison, considérez ceci: les AirPods 2 sont en baisse à 129 $ et les AirPods Pro résistants à l’eau et antibruit actifs, bien que temporairement épuisés, sont de 234 $, contre 249 $.

