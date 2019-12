Oh! Vivendi a brièvement planifié, mais a finalement abandonné The Simpsons: Hit & Run 2

Les fans du classique culte d'origine n'ont cessé de mendier pour un remaster ou pour The Simpsons: Hit & Run 2. Maintenant, grâce à une vidéo récente de DidYouKnowGaming, toujours informative, nous savons que dans un univers alternatif avec un peu moins de conflits de licence, cette suite tant demandée existe réellement. En plus de partager de nombreux secrets de développement et des impressions de développeur sincères, la vidéo plonge dans une enquête de courte durée sur une suite pour la version préférée de tout le monde de Grand Theft Auto à Springfield.

La discussion initiale des développeurs sur The Simpsons: Hit & Run 2 a commencé alors que le jeu original était à la fin de son développement, une vive démonstration de confiance après qu'un développeur ait qualifié une version antérieure du jeu de «merde» quelques mois plus tôt. . Une fois que le jeu a connu un certain succès commercial, une suite était une évidence pour quelques développeurs (et toutes ces années plus tard, c'est toujours une évidence pour de nombreux fans). Les développeurs interrogés ont décrit leur grande vision d'un cycle de développement de deux ans qu'ils utiliseraient pour créer une aventure Simpsons absolument incroyable. Les plans de base pour The Simpsons: Hit & Run 2 devaient aller «plus loin et mieux», avec des plans pour un monde beaucoup plus ouvert avec une structure de mission de ramification similaire à Grand Theft Auto: Vice City.

Malheureusement, cette conception glorieuse n'a jamais abouti. Le projet n'a jamais vu le jour grâce à l'appréhension de Vivendi pour des coûts de développement et des frais de licence plus élevés, et maintenant, cette suite – si proche, mais si loin – ne verra probablement jamais le jour, ou du moins, certainement pas comment le les développeurs originaux l'auraient fait.