Oiseaux de proie: 20 oeufs de Pâques de bande dessinée et des références que vous avez probablement manquées

La grande aventure de Harley Quinn est remplie d’oeufs de Pâques et de références de bandes dessinées cachées. Les avez-vous tous attrapés?

L’attente est terminée. Birds of Prey, le tout nouveau film de Harley Quinn, est maintenant dans les salles après une longue et sinueuse route de production – et il s’avère, selon notre propre revue et revue des Birds of Prey, que de bonnes choses arrivent vraiment à ceux qui attendent. Birds of Prey est peut-être le meilleur film moderne de DC à ce jour, ramenant à la maison une histoire de Gotham City excentrique et énergique au niveau de la rue, peuplée de personnages que nous aimions absolument.

Mais, bien sûr, comme pour tout film de bande dessinée, il était également rempli de nombreuses explications, références et œufs de Pâques pour les livres sur lesquels il est basé. Il a même réussi à se tailler dans certains shouts de DCEU, pour les fans à la recherche d’une continuité d’univers un peu plus partagée mélangée à tout le chaos. Vous voulez voir exactement comment Birds of Prey se lie à Suicide Squad? Nous avons ce qu’il vous faut. Vous voulez savoir comment le Joker figure? Nous vous y avons aussi. Mais avant de creuser plus profondément dans la viande et les pommes de terre, consultez ces 20 références parsemées dans le film et voyez ce que vous avez pu attraper.