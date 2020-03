Oiseaux de proie approchant les 200 millions de dollars dans le monde, ce qui représente plus du double de son budget

Birds of Prey – ou Harley Quinn: Birds of Prey, selon le nom de votre cinéma – se rapproche d’un autre jalon du box-office. Le film a ajouté 4 millions de dollars supplémentaires en Amérique du Nord ce week-end et plus des marchés internationaux pour pousser le total du film à 188,38 millions de dollars dans le monde, ce qui signifie qu’il devrait atteindre 200 millions de dollars le week-end ou les deux prochains.

Birds of Prey est le quatrième plus grand film de 2020 à ce jour, derrière Sonic the Hedgehog (265 millions de dollars), 1917 (362 millions de dollars) et Bad Boys for Life (405 millions de dollars) en termes de résultats au box-office mondial.

Selon des rapports, Birds of Prey avait un budget brut de 97 millions de dollars, mais celui-ci est tombé à 84 millions de dollars grâce aux crédits d’impôt en Californie, où le film a été tourné. Certaines sources contestent cela, car Variety a rapporté que le budget était en fait plus proche de 100 millions de dollars “en raison des ensembles élaborés et du CGI”.

Les résultats du box-office pour Birds of Prey sont jusqu’à présent supérieurs d’environ 100 millions de dollars au budget de production déclaré, mais le chiffre n’inclut pas les dépenses de marketing, qui étaient sûrement substantielles.

Birds of Prey peut finir par gagner le moins d’argent pour un film DC Extended Universe, mais son budget de production était également le plus petit. Les budgets pour Man of Steel, Batman v Superman, Suicide Squad, Wonder Woman, Justice League, Aquaman et Shazam! dépassaient tous les 100 millions de dollars.

Selon Variety, Birds of Prey devra gagner 100 millions de dollars en Amérique du Nord et 300 millions de dollars dans le monde pour atteindre le seuil de rentabilité. D’autres sources ont indiqué au site que le seuil de rentabilité est d’environ 250 millions de dollars dans le monde. En regardant les chiffres de cette façon, s’ils sont effectivement corrects, Birds of Prey pourrait avoir du mal à atteindre le seuil de rentabilité, car le film se chiffre actuellement à 78,8 millions de dollars en Amérique du Nord et 188 millions de dollars dans le monde.

Contrairement aux films DCEU précédents, Birds of Prey n’a pas de sortie prévue pour la Chine, qui est le deuxième plus grand marché de films au monde. Il s’agit en effet d’un marché énorme, puisque Wonder Woman a gagné 90,5 millions de dollars en Chine, tandis qu’Aquaman y a atteint 291 millions de dollars.

Plusieurs chaînes de cinémas ont changé le nom de Birds of Prey en Harley Quinn: Birds of Prey dans le but de susciter plus d’intérêt pour le film. Le titre officiel du film reste Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn).

