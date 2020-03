Oiseaux de proie arrive plus tôt dans la vidéo

Le géant du cinéma Warner Bros a annoncé que le spin-off de Harley Quinn, Birds of Prey, sortira plus tôt que prévu pour la vidéo à la maison à la suite de la crise actuelle du COVID-19.

Variety rapporte que le film sortira pour une vidéo à domicile le 24 mars. Il en coûtera 20 $ US pour acheter dans une variété de magasins, y compris Amazon et iTunes. Une option de location viendra en avril.

C’est un grand changement parce que Birds of Prey est toujours dans les salles de cinéma, et cela se produit en réponse à la pandémie de coronavirus. Avec de plus en plus de gens qui restent à la maison au lieu d’aller au théâtre – s’ils le peuvent, étant donné que des centaines de cinémas sont fermés – Warner Bros espère servir les fans où ils sont: à la maison.

La directrice de Birds of Prey, Cathy Yan, a déclaré sur Twitter, avant que cette nouvelle ne soit confirmée, qu’elle était en faveur de la sortie du film plus tôt sur vidéo à la demande.

Birds of Prey n’est que le dernier projet de Warner Bros. à modifier les plans en raison du virus. D’autres films de Warner Bros., y compris The Matrix 4, The Batman, Fantastic Beasts 3 et King Richard ont tous interrompu la production et renvoyé les acteurs et l’équipe à la maison en raison de l’épidémie. Un autre film de Warner Bros., le film sans titre Elvis Presley de Baz Luhrmann, a cessé de tourner après que la star Tom Hanks et son épouse Rita Wilson ont annoncé qu’ils avaient contracté COVID-19 pendant le tournage en Australie.

Cette décision de Warner Bros fait suite aux nouvelles du géant du cinéma Universal, qui a annoncé que Trolls: World Tour serait disponible à l’achat sur des services numériques le jour même où il devait arriver en salles. Certains des autres films de la société qui sont toujours en salles, dont The Invisible Man, arrivent dans les magasins numériques dès le 20 mars en réponse au virus.

De son côté, Disney a apporté Frozen II à Disney + plus tôt que prévu, tandis que The Rise of Skywalker est désormais également disponible à l’achat dans les magasins de vidéo à la demande, avant la date prévue.

Les cinémas étant fermés aux États-Unis et dans le monde, les studios de cinéma cherchent des moyens de compenser ce qui devrait être des pertes au box-office gargantuesques, et ces mouvements en font partie.

Birds of Prey a été créé en février et a réalisé 199 millions de dollars au box-office mondial, dont 84 millions de dollars américains et 115 millions de dollars sur les marchés internationaux. Son box-office total représente plus du double de son budget de production avant frais de commercialisation.

En cours de lecture: critique des spoilers Birds of Prey et oeufs de Pâques – Pourquoi c’est encore notre film DC moderne préféré