Oiseaux de proie: les premières réactions des critiques au film Harley Quinn arrivent

Il ne sortira pas en salles avant le 7 février, mais les premières réactions des médias sociaux à Birds of Prey (et à l’émancipation fantastique de Harley Quinn) sont arrivées, et elles semblent très prometteuses. Il s’agit du premier film de DC depuis Shazam en 2019, qui a été bien accueilli, et il semble que Warner Bros.peut avoir un autre gagnant en main.

“Juste vu [Birds of Prey] et je suis heureux d’annoncer que c’est mon film DC moderne préféré encore “, a déclaré Michael Rougeau de GameSpot dans un tweet. Comme Shazam, il trace son propre chemin avec une esthétique, une action et un ton totalement uniques. Margot, Ewan, et tout le reste sont 100% fabuleux. “

Meg Downey de GameSpot a fait écho à ses pensées, tweetant, “Alors [Birds of Prey] était une explosion absolue. Harley se sent exactement comme l’humain Looney Toon qu’elle devrait être, Black Mask est un voleur de scène; Dinah, Helena, Cass et Renee gouvernent tous. C’était tout ce que je voulais des films DC et puis certains. “

Vous pouvez jeter un œil à encore plus de réactions des critiques et appuyer ci-dessous.

Je viens de voir #BirdsofPrey et je suis heureux d’annoncer que c’est mon film DC moderne préféré. Comme Shazam, il trace son propre chemin avec une esthétique, une action et un ton totalement uniques. Margot, Ewan et tout le reste sont 100% fantastiques. Pourquoi n’y a-t-il pas plus de scènes d’action de roller? pic.twitter.com/BDipKiB0qU

– Mike Rougeau (@RogueCheddar) 29 janvier 2020

Alors #BirdsofPrey était une explosion absolue. Harley se sent exactement comme l’humain Looney Toon qu’elle devrait être, Black Mask est un voleur de scène; Dinah, Helena, Cass et Renee gouvernent tous. C’était tout ce que je voulais des films DC et puis certains.

– Meg Downey (@rustypolished) 29 janvier 2020

J’ai vu #BirdsofPrey ce matin! J’ai beaucoup aimé. Ce que j’ai adoré: l’action, le ton et la créativité de la direction. Margot Robbie vend complètement les séquences de combat incroyablement chorégraphiées et leur brutalité joyeuse, toute cette scène en particulier ⬇️⬇️ pic.twitter.com/UBb0FPAa14

– Terri Schwartz (@Terri_Schwartz) 29 janvier 2020

Birds of Prey est solide. La structure imprévisible maintient la première moitié en mouvement et l’action booste le reste. Robbie est excellent, tout comme McGregor. Il est plus dompté que prévu et l’histoire de base peut se perdre dans les configurations complexes, mais cela fonctionne le plus souvent. #BirdsofPrey pic.twitter.com/H6TxjiudjI

– Germain Lussier (@GermainLussier) 29 janvier 2020

#BirdsofPrey est une émeute – débordant d’attitude et de certaines des séquences de combat les plus inventives et les plus croustillantes du genre super-héros à ce jour. Je suis entré avec de faibles attentes et j’ai été agréablement surpris par le plaisir que j’ai eu. Il ne réinvente pas la roue, mais a du style à revendre.

– Laura Prudom (@LauInLA) 29 janvier 2020

#BirdsOfPrey: des personnages gagnants, une action au-dessus de la moyenne et une bande-son de tueur entravée par un ton et un rythme inégaux. Les filles à leur meilleur ensemble, et elles ne sont pas assez ensemble. La chasseresse de Mary Elizabeth Winstead est la MVP pas si secrète. 💕

– Angie J. Han (@ajhan) 29 janvier 2020

J’ai vraiment creusé #BirdsofPrey! C’est bizarre, farfelu, super violent, parfois vraiment sanglant (le R est bien mérité sur celui-ci), et très haut dans ma ruelle.

– Eric Goldman: 2020 (@TheEricGoldman) 29 janvier 2020

Birds of Prey (et la fantastique émancipation de One Harley Quinn) sortira en salles le 7 février.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Birds Of Prey – First Look