Oiseaux de proie Spoiler Review & Easter Eggs – Pourquoi c’est encore notre film DC moderne préféré

Le DCEU (ou ce que nous sommes censés l’appeler ces jours-ci) a eu un tir dans le bras cette semaine avec le tout nouveau film de Harley Quinn: Birds of Prey et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn – ou Birds of Prey pour faire court . Il rejoint les rangs des films DC modernes comme Shazam, Wonder Woman et Aquaman tout en comblant certains des écarts de continuité les plus confus entre la nouvelle génération et l’ancienne. Ce qui signifie que oui, il se connecte réellement à Suicide Squad mais, non, ne vous inquiétez pas, vous n’avez besoin de vous souvenir de rien sur ce film pour en profiter.

Reprenant à la suite de la rupture de Harley avec le Joker, Birds of Prey est une balade sauvage et éclaboussée de néons à travers une ville de Gotham que nous n’avons jamais vue auparavant. C’est entièrement au niveau de la rue – personne n’essaye de conquérir la planète, ni même la ville. Il y a une poignée de capacités de métahumains flottant autour (comme le cri des Canaries de Black Canary) mais sinon, ce sont toutes des bagarres à couper le souffle. Sans la protection de Joker, à peu près tout le monde à Gotham a réalisé qu’ils pouvaient poursuivre Harley autant qu’ils le souhaitaient, ce qui amène non seulement l’officier du GCPD Renee Montoya dans la mêlée, mais aussi le seigneur du crime Roman Sionis et son bras droit Victor Zsasz. Montoya finit également par attirer la chanteuse de salon Dinah Lance dans le mélange, qui implique accidentellement un adolescent pickpocket Cassandra Cain, qui devient une carte de sortie sans prison potentielle pour Harley – et bien. Vous avez eu l’idée. Les choses deviennent aussi compliquées que compliquées. Et cela ne veut rien dire de l’assassin à l’arbalète Helena Bertinelli qui se retrouve impliquée pour ses propres raisons très spécifiques.

Mike et Meg sont là pour briser Birds of Prey dans tout son chaos chaotique, amusant et poinçonnant – ce qu’ils ont aimé, ce qui aurait pu être mieux et, bien sûr, ce que tout cela pourrait signifier pour les futurs films DC comme Suicide Squad de James Gunn. Mais soyez averti – ceci est une critique de spoiler, donc si vous n’avez pas vu le film, veuillez revenir une fois que vous serez au courant!