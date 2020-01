Okinawa et son gameplay Jail

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers C’est un tout nouveau jeu qui servira de suite à l’histoire des Phantom Thieves que nous pouvions déjà voir dans le jeu original qui était en vente sur PS3 et PS4 il y a quelques années. Donc, comme nous le savons, le gameplay de ce nouveau titre qui atteindra Nintendo Switch ce sera complètement différent, et maintenant nous voyagerons à travers de nouveaux environnements à travers le Japon, mais nous entrerons également dans de nouveaux donjons appelés “Jail” (“jail” en anglais), et tout cela, nous pouvons le voir dans le dernier gameplay japonais qui a été diffusé sur YouTube.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers enseigne Okinawa et la prison de ce lieu paradisiaque situé au sud du pays du soleil levant

Dans Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers nous pouvons visiter de nombreux environnements du pays du soleil levant, et dans le dernier live Dengeki PlayStation en direct, nous avons pu voir ce que les zones de Okinawa, les villes et la prison. De plus, dans cette longue vidéo, nous avons également pu jeter un autre regard sur la prison de Sapporo. Nous vous laissons ci-dessous quelles sont les minutes que vous avez à choisir dans la vidéo pour voir les différentes zones du jeu:

De 1:00:42 à 1:10:50 nous avons trouvé un gameplay concentré sur l’exploration d’OkinawaDe 1:12:14 à 1:28:00 nous avons trouvé un gameplay concentré sur la prison de SapporoDe 1:30:44 à 1:42:22 nous trouvons un gameplay concentré sur la prison d’Okinawa dans lequel nous voyons à quel point les ennemis seront durs dans la difficulté difficile

