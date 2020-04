Old World is Teaching Strategy Games Quelques nouveaux trucs

Le concepteur de Civ IV Soren Johnson a mis la hache à quelques idées de longue date sur la stratégie avec Offworld Trading Company, et ses Mohawk Games continuent de se balancer avec son prochain jeu, Old World, que vous verrez sans cesse (et inévitablement) pour les prochains mois. ) décrit comme «La civilisation rencontre les rois croisés».

C’est une comparaison grossière, mais c’est aussi le moyen le plus simple de comprendre ce que Old World essaie d’accomplir. À bien des égards, c’est une expérience 4X traditionnelle, se déroulant sur une carte hexadécimale lorsque vous assumez le leadership sur l’une des civilisations les plus importantes du monde antique, puis les guide à travers leurs années de formation (ou de définition).

Vous allez construire des fermes, établir de nouvelles villes, explorer la carte, combattre les barbares, rechercher des technologies et engager la diplomatie (et la guerre) avec des factions rivales. Jusqu’à présent, donc Civ. Là où Old World essaie quelque chose de nouveau, tout se situe entre ces pierres de touche de genre majeures.

Le plus grand changement par rapport aux jeux 4X standard est que, comme Crusader Kings, vous ne jouez pas ici comme une civilisation abstraite, mais plutôt comme une dynastie. Commençant le jeu avec une règle mortelle qui vieillit à chaque tour et finit par mourir, vous pouvez adapter votre lignée à mesure que le jeu progresse en choisissant votre conjoint et en favorisant le développement de vos enfants.

D’autres factions font de même et, comme Crusader Kings, vous vous retrouvez avec des gens et vos relations avec eux au lieu de monolithes culturels inamovibles. L’implémentation est beaucoup plus grossière et plus limitée ici que dans Crusader Kings, mais toujours amusante de ce que j’ai joué d’une construction précoce

Plus excitant que cela, cependant, et c’était inattendu, est une refonte majeure de la façon dont les tours fonctionnent dans l’Ancien Monde. Il s’agit d’un jeu de stratégie au tour par tour, et comme tous les autres (c’est son nom!), Vous supposez simplement que les tours fonctionnent en déplaçant toutes vos unités puis en appuyant sur un gros bouton END TURN. Mais dans Old World, le nombre d’ordres que vous pouvez donner par tour est limité. Ce n’est plus une attente, mais une ressource.

C’est un exercice fascinant pour transformer un aliment de base en un produit. Alors que le jeu commence et que votre autorité centrale est limitée, vous n’avez que quelques ordres que vous pouvez donner à vos unités. Vous découvrirez peut-être que vous avez une petite armée de travailleurs qui construisent des routes, des éclaireurs découvrant de nouvelles terres et des guerriers assiégeant les camps barbares, tout cela en même temps.

Mais vous n’avez pas assez d’ordres pour les déplacer tous. Vous devez donc établir des priorités. Et ensuite, établissez des priorités supplémentaires, car de nombreuses unités vous permettent de les déplacer plus d’une fois par tour, car vous dépensez cette action à partir d’un pool central d’ordres, et non de chaque individu ne pouvant faire quelque chose qu’une seule fois. Donc, bien sûr, vous pouvez déplacer la plupart des unités une fois, c’est bien et une stratégie traditionnelle, mais vous pouvez également déplacer beaucoup d’unités si nécessaire, et c’est cool aussi.

Ce fut facilement le plus amusant que j’ai eu avec le jeu, car il me pose des questions que je ne me souviens pas avoir été posées dans un jeu comme celui-ci quand il s’agissait de prendre des décisions sur les mouvements et les actions de ma force. Particulièrement cool est la façon dont ce n’est pas seulement un nouveau défi, mais cela a également un sens thématique. Bien sûr, les anciens empires auraient du mal à communiquer avec leurs unités à distance ou en volume!

Old World est l’un des deux jeux historiques à rivaliser avec Civilization cette année, mais alors que l’humanité vise très haut, vous emmenant à travers des milliers d’années de progrès humain via de riches transformations culturelles, Old World – comme son nom l’indique – a un regard plus étroit, en espérant qu’un accent accru sur les familles, la culture et un défilé apparemment sans fin d’événements aléatoires (encore une fois, les fans de paradoxe les connaîtront) étoffent une expérience qui se terminera bien avant la modernité.

Il reste à voir comment tout cela se combine dans le jeu final, en particulier les trucs familiaux et de lignée, et si la plongée plus profonde dans des choses comme la politique familiale est suffisante pour compenser certains combats assez limités. Mais d’après ce que j’ai joué jusqu’à présent, même si ce n’est pas le cas, le système de commande a été une explosion, et c’est certainement quelque chose avec lequel je veux m’amuser davantage à mesure que les empires grossissent et plus tard dans le jeu.

Old World est sorti sur PC cet été.

