Omen profitera de ses capacités paranormales dans VALORANT

VALORANT a déjà lancé sa bêta fermée et avec elle, nous avons pu jeter un œil aux 10 premiers agents du jeu. Pour mieux les connaître, Riot Games a officiellement présenté ces personnages avec des shorts dans lesquels ils montrent leurs compétences et récemment, c’était au tour d’Omen.

Cet agent est l’un des plus mystérieux du jeu à tel point que personne ne sait d’où il vient. Ce que l’on sait, c’est qu’il est un personnage doté de grandes capacités surnaturelles dont il profitera pour s’en sortir avec la victoire.

L’un des pouvoirs de cet agent qui vit dans l’ombre est la téléportation, connue sous le nom de Shrouded Step, avec laquelle vous pouvez vous rendre furtivement d’un endroit à un autre, mais vous devez l’utiliser de manière planifiée et ne pas être au combat, car son exécution prend le temps.

Au cas où vous l’auriez manqué: VALORANT disposera d’un système compétitif basé sur des gammes.

Les pouvoirs d’Omen sont parfaits pour prendre des adversaires par surprise

Avec la paranoïa, Omen peut lancer un projectile qui passe à travers les murs et diminue la capacité de vision de quiconque avec lequel ce type d’énergie entre en contact. Ce sort prend également un certain temps, il est donc recommandé de l’utiliser lorsqu’il n’est pas en combat.

Dark Cover, comme son nom l’indique, ne révèle personne à l’intérieur ou sur la sphère sombre. Omen peut lancer cette grenade fumigène indépendamment de l’obstruction des murs et peut savoir où elle sera placée.

Enfin, l’attaque ultime d’Omen est From the Shadows, ce qui lui permettra de se téléporter à n’importe quel point de la carte. Cependant, avant de terminer la technique, l’utilisateur devra attendre un certain temps et pendant cette période, la minicarte des ennemis sera déformée, à l’exception d’un bruit fort entendu. Il est important de savoir que l’Omen peut mourir avant d’avoir terminé ce pouvoir.

Nous vous laissons un petit clip qui montre les pouvoirs d’Omen en action.

OMEN /// INCONNU

“Vous pensiez que vous étiez en sécurité” #VALORANT pic.twitter.com/sCosoDqe02 – VALORANT (@PlayVALORANT) 23 avril 2020

Êtes-vous intéressé par certaines compétences de ce personnage? Sera-ce votre agent préféré? Dites-le nous dans les commentaires.

Les autres personnages qui ont déjà été présentés sont Brimstone et Cypher. D’un autre côté, Riot Games a déjà défini les directives pour les compétitions officielles d’ESports VALORANT.

Le Riot Games FPS est en phase bêta fermée sur PC. Sa date de sortie n’est pas encore connue, mais elle devrait faire ses débuts cet été. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous visitez son dossier.

