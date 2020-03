On dirait que CD Projekt Red travaille déjà sur son prochain jeu Witcher

The Witcher 3: Wild Hunt – Edition complète peut facilement offrir à ses joueurs 100 heures ou plus de plaisir, mais il y a toujours de la place pour plus, non?

Il semblerait que le développeur CD Projekt Red se lance déjà dans le prochain épisode de la franchise The Witcher, alors que le président du studio, Adam Kiciński, a offert un indice assez révélateur lors d’une récente réunion d’entreprise. Tel que rapporté par le site Web polonais Stooq, Kiciński a été interrogé sur ce que l’entreprise prévoyait après la prochaine Cyberpunk 2077; sa réponse a noté qu’un titre solo non annoncé était déjà en préparation.

Kiciński explique que CD Projekt Red a deux «mondes» et que «dans ces mondes [they] veulent créer des jeux, donc tous les jeux prévus jusqu’à présent sont soit Witcher soit Cyberpunk. “

CD Projekt Red a précédemment révélé que le prochain titre majeur de Witcher ne vous fera probablement pas jouer en tant que Geralt et sera probablement appelé autre chose que ‘The Witcher 4’. Comme l’ont noté nos amis de Push Square, il semble également que cela ne sera pas géré par l’équipe principale de CD Projekt Red, mais plutôt par le plus petit studio de la société. Avec toutes ces informations faisant déjà le tour, il semble très probable que le jeu dont Kiciński parle est effectivement quelque chose de nouveau pour The Witcher.

Bien sûr, pour les fans de Nintendo, la question suivante concerne les plateformes destinées à ce jeu théorique. C’est merveilleux d’avoir The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition sur Switch, mais une toute nouvelle entrée de la série arriverait-elle également sur la machine hybride? Nous devrons attendre et voir sur celui-là.

