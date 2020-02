On dirait que DOOM 64 ne coûtera que 3,99 £ sur le commutateur

En dépit du fait que DOOM Eternal ne viendra pas sur Switch le même jour que les autres plates-formes, les fans de Nintendo auront toujours beaucoup d’action macabre à suivre le 20 mars. Au cas où cela vous aurait échappé, un port de DOOM 64 lance sur Switch ce même jour, et il semble que l’acheter ne nuira pas trop à votre portefeuille.

Selon une liste d’eShop ‘Coming Soon’ au Royaume-Uni, DOOM 64 coûtera 3,99 £ à son arrivée sur Switch le mois prochain. Le site Web américain de Nintendo propose également le prix du jeu, où il sera disponible pour 4,99 $.

3,99 £ pour un jeu Nintendo 64 est une très bonne valeur; vous feriez bien de trouver une véritable cartouche N64 du jeu pour quelque chose comme ce prix sur eBay, et les jeux N64 ont tendance à être considérablement plus chers sur les systèmes modernes. Quand Turok lancé sur Switch l’année dernière, le jeu a coûté 15,79 £, et même les titres rendus disponibles sur WiiWare à l’époque coûtaient environ 7,50 £ chacun après les conversions de points.

Peut-être que ce sera le moyen idéal pour passer le temps avant que DOOM Eternal ne fasse finalement son chemin vers Switch plus tard dans l’année? C’est assez difficile de dire non à ce prix, non?

