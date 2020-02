On dirait que Kojima Productions taquine quelque chose pour la semaine prochaine

Par Stephany Nunneley,

Kojima Productions taquine une sorte d’annonce pour la semaine prochaine, et cela pourrait être lié à Death Stranding.

Un tweet publié par Kojima Productions semble indiquer une sorte d’annonce est prévue pour la semaine prochaine.

Le tweet présente une image du chef des communications du studio, Aki Saito, assis à son bureau. Si vous regardez attentivement le bloc-notes sur lequel il écrit, il est écrit “la semaine prochaine”.

Il a été suivi d’un tweet présentant une image de Jay Boor, le responsable mondial du marketing et des communications de l’entreprise, lors d’un appel vidéo avec Saito.

Désolé d’être silencieux tout le monde! J’ai été très occupé ces derniers temps… .. je pense que je peux en dire plus sur ce que nous allons faire… .. # KojimaProductions https://t.co/Vr0qPj3DwV pic.twitter.com/BiweDgGC4v

– Kojima Productions (@ KojiPro2015_EN) 28 février 2020

Il est fort possible que la taquinerie soit liée à Échouement de la mort. Pas plus tard que la semaine dernière, Hideo Kojima a sorti une bande-annonce du jeu de 45 secondes dans le style du film de 1917. Kojima pourrait juste être un fan du film et a fait une vidéo qui lui ressemble, mais lui aussi est connu pour laisser tomber les taquineries sur Twitter .

Si une annonce arrive en effet la semaine prochaine, elle pourrait être liée à la version PC de Death Stranding, ou il pourrait y avoir la possibilité de DLC à venir pour le titre.

Kojima Productions a annoncé en octobre 2019 que le jeu sortirait sur PC au cours de l’été 2020. Le printemps est presque arrivé, ce qui signifie que l’été approche à grands pas, il est donc possible que nous ayons bientôt une date de sortie.

En ce qui concerne le DLC, le studio n’a pas annoncé d’extension pour Death Stranding, mais ce ne serait pas tout à fait hors de question. On ne sait jamais ce que Kojima a dans sa manche.

