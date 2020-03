On se souvient de 10 jeux vidéo rétro 16 bits basés sur des films célèbres

Nous passons en revue plusieurs licences qui sont passées du grand écran à notre salon.

Films et jeux vidéoIls se serrent la main depuis des décennies. Laissant de côté le mythe selon lequel il n’est pas possible de réaliser une adaptation réussie, la réalité est que nous aimons profiter d’un jeu vidéo basé sur ces personnages que nous avons appréciés sur grand écran depuis si longtemps. Profitant du fait qu’il y a quelques jours à peine, les fans imaginaient Star Wars Rise of the Skywalker comme un jeu d’action 16 bits, nous vous montrons aujourd’hui certains de ces titres qui ont accepté ce défi dans les années 90.

Il arrive aussi qu’aujourd’hui le phénomène se passe à l’envers, avec des adaptations comme le film Dragon Quest ou la série Castlevania, sans parler de toutes celles à venir. Mais quels étaient les grands exemples de l’époque? Retour sur la génération deConsoles 16 bits, pour rendre hommage à certains des titres basés sur des films à succès.

Batman revientUn grand jeu à la hauteur d’un grand film, pourrait-on dire. La cassette avec laquelle Tim Burton nous a conquis en 1992 a mis à peine quelques mois pour avoir un jeu vidéo que nous n’oublierons guère. Un Beat’em up à l’ancienne très attrayant techniquement et surtout très fidèle à la licence. Il a atteint plusieurs plateformes, bien que sa version la plus populaire soit celle de Super Nintendo.

Jurassic ParkLe Parque Jursico ne pouvait pas être absent de la liste. Le roman de 1990 est sorti au cinéma par Steven Spielberg, puis au jeu vidéo grâce à Ocean Software. Une proposition d’action mettant en vedette Alan Grant, dans laquelle nous devons affronter des hordes de dinosaures utilisant un arsenal varié. Si vous décidez de l’essayer, soyez prudent, les herbivores sont également dangereux!

Alien 3Avec la permission d’Alien Isolation, l’adaptation du troisième film pourrait parfaitement être le meilleur titre de la série. La version Super Nintendo était vraiment spectaculaire grâce à une section technique surprenante, tandis que le cadre capturait avec précision l’essence du film. Cinq niveaux étendus qui posaient un bon défi, car c’est un jeu très exigeant.

De vrais mensongesBien que trouver Arnold Schwarzenegger sur le graphique devrait être plus que suffisant pour que vous puissiez l’essayer, nous vous dirons également qu’il s’agit d’une aventure pleine d’action basée sur le film de James Cameron. Les objectifs étaient très divers et proposaient de trouver des objets ou de sauver des otages, entre autres. Et, bien sûr, prenez toutes sortes d’armes et tirez sur tout ce qui bouge.

Super star warsIl y a des noms qui sont légendaires, et Star Wars en fait partie. Super Nintendo avait un fantastique triloga sous licence, bien que nous ayons choisi de mettre en évidence le premier d’entre eux. Parce que sa partie technique nous a laissé sans voix au milieu de 1992. Trois personnages jouables et la possibilité de se mettre aux commandes de bijoux tels que Landspeeder et X-Wing, qu’attendez-vous?

Le terminateurSi on nous avait demandé dans les années 90 ce que serait le jeu vidéo Terminator idéal, nous l’aurions visualisé tel qu’il était l’œuvre de Virgin: un pistolet Runn le plus cher, fidèle à la licence et avec Kyle Reese. Sa durée n’était pas son point fort, mais le spectacle audiovisuel, en particulier dans la version Mega-CD et les scènes MPEG, l’a conduit à être plébiscité.

Aladdin de DisneyNous n’avons pas l’intention d’entrer dans le débat insensé sur la question de savoir si la version Mega Drive ou la version Super Nintendo est meilleure, alors nous nous limiterons à nous souvenir – s’il y a encore la moindre idée dans la pièce -, mais nous avons profité de cette sélection pour revendiquer cette merveille . Un titre qui a ravi les plus petits, et qui est aujourd’hui capable d’évoquer les meilleurs souvenirs de tous. Ça, et c’est une plateforme de qualité.

Le Roi Lion de DisneyTout comme nous l’avons vu dans Aladdin, King Len a également présenté l’un des jeux vidéo les plus populaires de l’histoire de Disney. Ce n’était pas terrible, mais à ce jour, c’est un morceau d’histoire incontournable. Parce que la licence est une légende, et parce que le jeu l’a respectée à tout moment. Nous vous rappelons que vient de sortir la compilation qui comprend les deux titres Disney en haute définition.

Les plus grandes aventures d’Indiana JonesIl n’est pas aussi populaire que le fantastique triloga que nous avons vu quelques années auparavant, mais cette aventure en deux dimensions sortie pour Super Nintendo – la version Mega Drive a été annulée – en 1994 ne doit pas être oubliée. Le développement nous a fait traverser des niveaux définis dans les trois premiers films: À la recherche de l’arche perdue, Le temple maudit et La dernière croisade. Un titre durable et exigeant.

Bram Stokers DraculaLe travail de Bram Stoker est une légende vivante de la littérature d’horreur, et comme il ne pouvait en être autrement, nous avons eu la chance de l’apprécier avec une télécommande. Malgré la prise de certaines licences (telles que l’utilisation de certaines armes très particulières), le jeu recrée parfaitement cet environnement incomparable pour nous offrir une intéressante aventure d’action en deux dimensions qui rappelle Castlevania.

