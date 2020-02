Oncle Pokémon GO passe au niveau supérieur et joue déjà avec 45 téléphones portables à la fois

Si vous avez suivi l’actualité de Pokémon GO, vous avez probablement entendu parler de Chen San Yuan, un gars de 70 ans mieux connu sous le nom d’Oncle Pokémon GO. Après tout, il est l’un des joueurs les plus connus du titre Niantic car il joue sur beaucoup de téléphones portables à la fois. Récemment, ce gars est revenu pour attirer l’attention du monde, car il a augmenté son niveau d’expérience en jouant avec encore plus de mobiles.

La dernière fois que la communauté a entendu parler de Chen San Yuan, c’était parce que son vélo chargeait maintenant 30 téléphones portables avec différents jeux de Pokémon GO. Des mois après cela, le joueur emblématique est réapparu, mais maintenant avec 45 mobiles installés sur son vélo. Un montant vraiment impressionnant, mais qui garantit que vous n’aurez jamais besoin de compagnie pour participer à une bataille de Raid difficile.

Ensuite, vous pouvez voir Chen San Yuan avec ses 45 téléphones portables:

Il convient de mentionner que Chen San Yuan est réapparu en public comme lors de l’événement Safari Zone qui s’est déroulé à Taipei. Là, il a attiré l’attention de plusieurs joueurs, au point de passer plus de temps à prendre des photos avec d’autres membres de la communauté qu’à jouer. C’est ainsi que les choses se passent lorsque vous devenez une sensation Internet.

Qu’est ce que tu pense deChen San Yuan? Pensez-vous que la quantité de téléphones portables est justifiée? Dites-le nous dans les commentaires.

Dans d’autres nouvelles, nous vous disons qu’en février il y aura plusieurs événements importants pour Pokémon GO et ici vous pouvez les rencontrer. D’un autre côté, nous pensons que vous serez intéressé de savoir qu’un député de Morena a aidé des jeunes à organiser un tournoi Pokémon GO au Mexique.

Pokémon GO est disponible pour les téléphones mobiles avec iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu si vous cliquez ici.

