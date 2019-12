ONE Esports World Pro Invitation Meta Analysis

Le ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational a été l'un de nos premiers événements majeurs depuis la mise à jour 7.23. Nous examinons comment la nouvelle méta semble prendre forme.

L'ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational était le dernier tournoi de l'année. Bien qu'il ne soit pas inclus dans le DPC, il a quand même rassemblé certaines des meilleures équipes du monde qui se sont affrontées pour ce prix incroyable de 500000 USD.

Hormis la cagnotte massive, ce tournoi était très intéressant pour une raison de plus. Ce fut l'un des premiers grands événements à être joué sur la mise à jour Outlanders. Comme vous le savez, Valve a publié la mise à jour il y a quelques semaines et depuis, cela a radicalement changé le jeu.

Cela dit, jetons un œil à certains des héros les plus populaires du tournoi. Les données de cet article proviennent de DotaBuff.

Minuscule

Le héros le plus sélectionné du tournoi avec 41 choix est Tiny. Bien que ce héros ait reçu quelques nerfs très visibles, il semble qu'il soit tout simplement trop bon pour le transmettre en ce moment.

De manière générale, Tiny peut jouer dans toutes les positions de Dota 2. Cependant, la plupart des équipes l'ont utilisé comme position quatre pendant le tournoi. Il est rapide, assez tanky au début, et fait une quantité très importante de dégâts, toutes choses qui sont très bonnes dans la méta actuelle.

Malgré les nombreux choix, Tiny n'a que 46% de victoires.

Palet

Bien que Puck ait été l'un des héros les plus populaires il y a quelques années, il s'est en quelque sorte évanoui au cours des deux dernières années. Cependant, il semble que la mise à jour des Outlanders lui ait donné une autre lueur d'espoir.

Contrairement à de nombreux autres héros, Puck reçoit quelques buffs très forts, y compris un "clignotement + silence" gratuit. En conséquence, les équipes ont recommencé à utiliser le satané dragon féerique. Cependant, contrairement à la construction d'objet populaire, Vici Gaming a montré une nouvelle façon de jouer le héros.

En profitant des changements et des talents, il s'avère que Puck peut réellement faire beaucoup de dégâts physiques. Auparavant, ce héros était principalement associé au contrôle du tempo. Cela dit, il semble que le clic droit soit la voie à suivre à partir de maintenant.

Puck a un taux de victoire de 45% sur 31 choix.

Condamner

Contrairement à d'autres héros de cette liste, Doom affiche un taux de victoire très élevé – 63% sur 30 matchs. Semblable à choisir, Doom a reçu quelques buffs très importants, principalement pour Devour. En conséquence, sa popularité a monté en flèche.

Ce héros peut également être joué dans presque toutes les positions. Cependant, il brille certainement le plus sur la piste où il se sent le plus à l'aise. Cela dit, certaines équipes ont même tenté de jouer à Doom en quatrième position. Bien qu'ils aient gagné, c'était vraiment comme si ce n'était pas sa zone de confort.

Esprit vengeur

Tout comme Doom et Puck, les améliorations apportées à Vengeful Spirit dans le nouveau patch ont entraîné une augmentation drastique de son taux de sélection. Le héros est certainement beaucoup plus fort qu'auparavant, non seulement parce qu'il inflige plus de dégâts, mais aussi parce que ses capacités sont maintenant plus bien équilibrées.

Vengeful Spirit a exactement 60% de victoires sur 30 choix. Pas mal pour un héros qui n'a pas été choisi du tout il y a quelques mois.

Vipère

C'est sans aucun doute l'une des sensations du nouveau patch. Historiquement parlant, Viper a toujours été une énorme douleur à gérer. Il est souvent considéré comme l'un des plus gros buteurs de voie, c'est pourquoi les équipes le choisissent souvent quand elles tentent désespérément de gagner une voie.

Cependant, après quelques changements, Viper est devenu plus un lanceur de sorts qu'un concessionnaire de dégâts physiques. Maintenant que 7h30 est en direct, le héros est de nouveau de retour avec son clic droit.

Alliance était l'équipe qui a le plus utilisé Viper lors du ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational. En conséquence, le héros a terminé le tournoi avec 25 choix et 64% de victoires.

Selon certains joueurs professionnels, il s'agit de l'un des correctifs les plus fous que nous ayons vus dans Dota 2. Il reste encore beaucoup à découvrir, nous ne pouvons donc pas attendre 2020 pour commencer.

Le premier grand tournoi de l'année sera le Bukovel Minor, qui débutera le 9 janvier. Huit des meilleures équipes du monde se battront pour ce joli prix de 300 000 $ US et les points DPC.

D'ici là, assurez-vous de passer du temps de qualité avec votre famille pour les prochaines vacances!