One Finger Death Punch 2 sortira pour Switch ce mois-ci

One Finger Death Punch 2 était le dernier en piste pour frapper Switch début décembre. Il semble que cela ne soit jamais arrivé, bien que le jeu ait finalement reçu une liste d’eShop indiquant une nouvelle date de sortie le 26 février.

Voici un aperçu de One Finger Death Punch 2, avec une bande-annonce:

La simplicité à la perfection.

A jouer en rafales.

De par sa conception, il n’y a pas d’histoire.

Seulement du kung-fu fou.

Vous êtes entouré, en infériorité numérique et devez utiliser n’importe quelle arme sur laquelle vous pouvez mettre la main pour démanteler vos adversaires dans une rafale de kung-fu. C’est l’essence d’OFDP2, le bagarreur le plus rapide au monde. Il présente la mécanique originale à deux boutons de l’OFDP que nous avons perfectionné au cours des cinq dernières années. La vitesse et la précision sont essentielles dans cette frénésie de combat tourbillonnant, car les joueurs gardent le contrôle sur les 26 compétences déverrouillables différentes, le gameplay frénétique et les animations classiques inspirées du kung-fu.

ATTAQUE GAUCHE ou ATTAQUE DROITE

Nous voulons montrer qu’un jeu de combat peut être complexe sans combinaisons de boutons encombrantes. Une fois que les joueurs auront terminé les niveaux du didacticiel et appris les bases, ils verront qu’il s’agit du jeu à deux boutons le plus intense jamais créé.

Avec 1000 animations différentes disponibles, littéralement, tout est possible, en particulier lorsque les joueurs débloquent chacune des 26 compétences disponibles. Avoir ces compétences disponibles simultanément est un défi de conception majeur qui englobe le cœur de ce que l’OFDP2 tente de réaliser. Voir le jeu avec les 26 compétences est un spectacle unique à OFDP2.

Nous avons construit ce jeu comme un nettoyeur de palette entre les autres jeux de votre bibliothèque. Il a été conçu pour délivrer un coup rapide d’adrénaline aussi vite que possible.

One Finger Death Punch 2 coûtera 8,99 $ sur le Switch eShop.

Source: Switch eShop

