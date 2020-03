One Piece japonais: Pirate Warriors 4 Spot et Launch Trailer

One Piece: Pirate Warriors 4 Il arrive sur les marchés le 26 mars au Japon et le 27 mars dans le reste du monde. Pour cette raison, précipiter la dernière ligne droite avant le jour prévu pour les adeptes du chapeau de paille Bandai Namco a mis l’accélérateur pour partager encore plus de matériel promotionnel pour la suite attendue du futur monstre du roi des pirates. Autrement dit, pour l’instant, le matériel promotionnel qui nous parvient est limité à celui montré sur le territoire japonais, à commencer par ce nouveau spot pour la télévision qui passe en revue la saga Yonko:

Qu’as-tu pensé du spot? Avez-vous un peu court? C’est ce que les publicités télévisées ont. Mais ne craignez pas, tout comme vous pouvez voir cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez jusqu’à ce que vous puissiez enfoncer vos dents dans le titre, il est également entre vos mains de jeter un œil à la Bande-annonce de lancement japonaise pour One Piece: Pirate Warriors 4:

Beaucoup mieux, non? Il est temps de pouvoir commencer à distribuer le remorquage du bien avec le plus de 40 personnages jouables que nous aurons à notre disposition dans le titre. N’êtes-vous pas excité? Laissez-nous vos impressions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux! À plus.

