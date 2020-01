One Piece Live-Action arrive sur Netflix, Eiichiro Oda impliqué

Capture d’écran: ONE PIECE 公式 YouTube チ ャ ン ネ ル Kotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Le One Piece, qui connaît un immense succès, passe du manga (et de l’anime) à l’action en direct. En collaboration avec Tomorrow Studios, Netflix a approuvé une adaptation en dix épisodes.

Tomorrow Studios travaille actuellement sur une version live-action de Cowboy Bebop avec John Cho. Cette production est actuellement suspendue après que Cho s’est blessé au genou pendant le tournage.

Selon The Hollywood Reporter, Steven Maeda (Lost, The X-Files) et Matt Owens (Luke Cage, Agents of SHIELD) adaptent également One Piece et la production exécutive, avec Marty Adelstein, Becky Clements et Eiichiro Oda.

Le célèbre créateur a écrit ce commentaire sur le projet à venir.

Voici une traduction via Anime Trending:

Auparavant, nous avons vu une adaptation en direct pour une publicité sur le thème One Piece. Êtes-vous optimiste pour cette version de Netflix?

