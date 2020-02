One Piece: Pierate Warriors 4

Le 27 mars 2020, Nintendo Switch One Piece: Pirate Warriors 4 arrivera, le quatrième opus du musou le plus attendu basé sur l’univers créé par le magaka Eichiro Oda. Ainsi, ce nouveau titre adaptera plusieurs des arches principales de l’histoire des pirates au chapeau de paille, mais inclura également une histoire originale, sans oublier tous ceux personnages mémorable Et en parlant de personnages, cette fois quatre se sont répandus nouvelles remorques, qui ont pour protagonistes Boa Hancockà Emporium Ivankovà Buggy et à Dracule Mihawk. Vous nous montrez vos mouvements face aux hordes dangereuses d’ennemis!

Comme c’était une coutume, on nous a maintenant présenté les mouvements de deux des personnages jouables de One Piece: Pirate Warriors 4. De cette façon, grâce aux quatre nouvelles bandes-annonces qui ont été partagées, nous pouvons voir de plus près comment Boa Hancock, Emporio Ivankov, Buggy et Dracule Mihawk vont faire face aux hordes d’ennemis. Il ne restera plus personne debout si nous choisissons de jouer avec l’un de ces deux personnages puissants!

Ainsi, grâce à ces quatre nouvelles bandes-annonces de One Piece: Pirate Warriors 4, il est clair qu’il existe une grande variété de personnages et de mouvements dans ce quatrième opus qui vient compléter ce qui a été vu dans les trois autres précédents. Et vous, prévoyez-vous d’en obtenir un exemplaire pour faire revivre ces sagas qui font partie de cet univers où prédomine l’eau ou sont celles de ceux qui sont particulièrement attirés par le genre Musou et que ce jeu n’appelle rien? Écraser des boutons avec une stratégie est quelque chose qui s’adapte facilement au style de jeu des différents types de joueurs qui font partie du monde des jeux vidéo!

