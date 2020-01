One Piece: Pirate Wariors 4

One Piece: Pirate Warriors 4 mettra pour la quatrième fois devant nous les hordes d’ennemis tirés du monde créé par le mangaka Eichiro Oda pour leur donner un bon coup avec les personnages alliés de cet univers. Ainsi, depuis un certain temps maintenant, le compte YouTube officiel de Bandai Namco au Japon partage quelques courtes vidéos dans lesquelles les différents arcs de l’intrigue qui seront adaptés dans ce jeu sont promus, et cette fois il a été diffusé un de ceux-là annonces commercial dédié à l’arc de la Guerre au sommet.

One Piece: Pirate Warriors 4 montre une nouvelle vidéo axée sur l’intrigue de la guerre au sommet. Marineford ne nous facilitera pas la tâche!

Si vous n’avez pas encore vu cette partie de l’histoire de One Piece, que ce soit dans le manga dans son adaptation animée, nous vous recommandons de ne pas regarder la vidéo de One Piece: Pirate Warriors 4 dans laquelle la saga du Guerre au sommet, car il contient l’un des événements les plus importants de toute l’intrigue de cette histoire des pirates au chapeau de paille. Ainsi, dans cette courte vidéo qui ne dure pas 20 secondes, nous pouvons voir comment Luffy s’allie avec un grand nombre de pirates pour vaincre les hordes d’ennemis, mais surtout pour protéger Portagas D. Ace du sort fatidique à celui qui a été condamné. Le sauverons-nous?

De cette façon, il est clair que ce quatrième titre du genre «musou» est chargé de certaines des sagas les plus importantes de toute l’intrigue de ce manganime populaire situé dans un monde dans lequel la terre sèche est très rare, dans laquelle le La mer couvre presque toute la surface et où des centaines de milliers de pirates rêvent d’atteindre cette dernière île qui fait partie de la Grand Line.

